18:07 03 августа 2017 0

Сам Бреденко признался суде, что получил от бизнесмена 150 тысяч - на цветы и конфеты к 8 Марта Фото: Анна Майорова © URA.RU

В суде над главой Верх-Исетского района Александром Бреденко (сегодня прошло одно из ключевых заседаний по делу) в ходе допроса самого обвиняемого тот признал, что получал деньги от бизнесмена-подрядчика, и даже объяснил, зачем он это делал. Между тем сегодняшний суд знаменовался рядом громких скандальных заявлений.

Перед заседанием адвокаты заявили о том, что сотрудники ФСБ, которые вели оперативную разработку чиновника, сфальсифицировали доказательства. Об этом «URA.RU» сообщил адвокат Алексей Рябцев. Речь идет об аудио-, видеозаписи, которая велась во время передачи главе района взятки и которая впоследствии пропала.

«Исчезли не только эти доказательства, но и само упоминание о них в уголовном деле, — пояснил агентству адвокат. По его словам, во время ознакомления его и подсудимым с уголовным делом в ряде документов было упоминание о передаче бизнесмену-взяткодателю Перминову средств аудио- и видеофиксации, однако в том пакете документов, которые поступили в суд, эти строчки в листах дела оказались стерты.

Адвокат Рябцев показывает расхождения между вариантами одного из того же документа Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Документ, на основании которого проводятся оперативно-розыскные мероприятия — это постановление, — пояснил агентству адвокат, — в уголовном деле, с которым нас ознакамливали, в этом постановлении есть пункт „В ходе ОРМ ‚Оперативный эксперимент‘ производить аудиозапись и видеодокументирование противоправной деятельности Бреденко А.В.“. А в том уголовном деле, которое сейчас в суде, этого пункта нет».

Аналогичные «коррективы» оказались внесены и в ряд других документов уголовного дела — например, в рапорт оперативного сотрудника на имя начальника Управления ФСБ Вяткина, в котором произошла даже перенумерация приложений, прикладываемых к рапорту — из-за того, что акт вручения технических средств исчез. Аналогичная «купюра» — в Постановлении о передаче материалов следователю: пункт №7 «Акт о вручении технических средств» также «испарился». «Следов о том, что вручили какие-то технические средства, не осталось», — резюмирует адвокат.

По мнению защитника, такое расхождение говорит о том, что сотрудники ФСБ заменили одни документы в уголовном деле на другие (и, возможно, подделали подпись Вяткина либо генерал ФСБ подписал заведомо подложные документы).

«Когда дело передавали на подпись прокурору, это все было, а в суде этого нет, — говорит адвокат Рябцев. — Это — явные признаки подлога. Это должно квалифицироваться как фальсификация доказательств по уголовному делу (это тяжкое преступление) либо как служебный подлог или как подделка документов».

Аудио- и видеосъемка, по мнению защиты, действительно проводилась, но эти записи исчезли, поскольку они свидетельствуют о том, что никакой взятки на самом деле не было, и могли бы развалить дело. О том, как и зачем передавались деньги, сегодня рассказал в суде и сам глава Верх-Исетского района Александр Бреденко.

Главу района Александра Бреденко допрашивают в суде Фото: Анна Майорова © URA.RU

«150 тысяч Перминов передал мне для приобретения цветов и конфет: в администрации планировалось поздравить женщин с 8 Марта», — рассказал сегодня в суде префект района (позже он пояснил «URA.RU», что речь шла не только о поздравлении сотрудниц администрации, но и о проведении собрания для женщин-руководителей организаций Верх-Исетского района в ЦК «Верх-Исетский» 2 марта.

Также Бреденко высказался в суде по поводу полученных им от бизнесмена денег. «Я с самого начала говорил оперативным сотрудникам, что обвинение меня в получении взятки не выдерживает критики, так как глупо платить 150 тысяч администрации при штрафах в 5 тысяч рублей (которые накладывают на провинившихся подрядчиков на административной комиссии — прим. ред.) и контрактах на 15 миллионов. Никакого воздействия на подрядчика (занимавшегося уборкой района) я иметь не мог — этим занималась служба квартальных и отдел благоустройства».

По словам Бреденко, он подписал признательные показания из-за давления на него после восьмичасового допроса, когда ему были вынуждены вызвать скорую. Также Бреденко рассказал, впоследствии один раз, когда его везли из дома (он находился на домашнем аресте) в следственный комитет, следователь велел ему сесть в другую машину — к оперативнику ФСБ Фоменко, который во время поездки запугивал его.

Процесс по Бреденко ведет судья Шопоняк — та же, которая судила блогера Соколовского Фото: Анна Майорова © URA.RU

По мнению адвоката главы Верх-Исетского района Екатеринбурга, суд сейчас должен признать сомнительные документы недопустимыми доказательствами и направить дело обратно прокурору, который должен разобраться, каким образом из уголовного дела исчезли не только важнейшие доказательства, но и само упоминание о них. Прокуратура, по мнению адвоката, должна вернуть дело на новое расследование.

Редакция «URA.RU» обратилась в Управление ФСБ по Свердловской области с просьбой прокомментировать данную ситуацию. «Мы не комментируем ход судебных заседаний, чтобы не допускать вмешательства в судебный процесс», — заявили агентству в пресс-службе УФСБ.

Между тем в ходе судебного заседания судья Екатерина Шопоняк зачитала ответ, полученный судом от руководителя УФСБ по Свердловской области Вяткина.

В письме говорится, что в ходе оперативного эксперимента аудио- и видеодокументирование действительно проводилось. «В настоящее время проводится процедура рассекречивания», — сообщается в документе.

Адвокат Бреденко заявил во время суда ходатайство о том, чтобы исключить сомнительные документы из материалов дела, но судья Екатерина Шопоняк приняла другое решение. «Само ходатайство и приложения к нему приобщить, ходатайство об исключении доказательство из материалов дела отклонить, поскольку для этого не имеется оснований», — объявила судья.

Она предоставила сторонам время для подготовки к прениям. Следующее заседание состоится 14 августа в 14 часов. Ожидается, что Бреденко произнесет на нем последнее слово, после чего суд уйдет в совещательную комнату для написания приговора.