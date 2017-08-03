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03 августа 2017
02 августа 2017
Главные новости Свердловской области
12:32  03 августа 2017 0

Пьяный десантник протаранил памятник основателям Екатеринбурга. ФОТО

Машина остановилась лишь на ступенях у памятникаФото: группа ВК "Типичный Екатеринбург"

Мужчина в голубом берете врезался на «БМВ» в памятник Татищеву и де Геннину в центре Екатеринбурга. Инцидент произошел ночью со второго на третье августа под конец празднования дня ВДВ.

Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, водитель ехал по улице Горького, не справился с управлением и повредил монумент. По данным источника, за рулем находился 29-летний Александр Гапон из города Учалы в Башкирии.

«Мы пока выясняем обстоятельства, информация будет позже», — сказала «URA.RU» старший инспектор отдела пропаганды ГИБДД Екатеринбурга Наталья Лесникова.

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Фото: группа ВК «Типичный Екатеринбург»

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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