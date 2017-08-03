Пьяный десантник протаранил памятник основателям Екатеринбурга. ФОТО

Мужчина в голубом берете врезался на «БМВ» в памятник Татищеву и де Геннину в центре Екатеринбурга. Инцидент произошел ночью со второго на третье августа под конец празднования дня ВДВ.
Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, водитель ехал по улице Горького, не справился с управлением и повредил монумент. По данным источника, за рулем находился 29-летний Александр Гапон из города Учалы в Башкирии.
«Мы пока выясняем обстоятельства, информация будет позже», — сказала «URA.RU» старший инспектор отдела пропаганды ГИБДД Екатеринбурга Наталья Лесникова.