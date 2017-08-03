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Главные новости Курганской области
13:39  03 августа 2017 0

В Кургане многоэтажку со сгоревшей крышей затопил ливень. «Все имущество уничтожено»

Жители дома по проспекту Машиностроителей просят помощифото: группа "Типичный Курган" во "Вконтакте"

Жители курганского общежития, где неделю назад почти полностью сгорела новая крыша, опять терпят бедствие. Накануне вечером квартиры пятого этажа затопило из-за сильнейшего ливня.

Как сообщила в соцсетях родственница одной из пострадавших семей Елена Быкова, «вся вода была в комнатах, сверкала проводка, сейчас электричество обесточено. Все имущество уничтожено». Женщина просила совета, куда идти за помощью. В комментариях к записи горожане советуют обратиться в ГЖИ, мэрию и к депутатам. «У нас соседей тоже на пятом заливало, до четвертого вода дошла. Потому что ремонт капитальный дома делали, крыша была не перекрыта. И ничего никому не возместили», — написал участник обсуждения.

Жильцы дома в разговоре с корреспондентом «URA.RU» подтвердили, что в квартирах сейчас потоп. «Чердак затянули пленкой, но это не спасает. Очень беспокоит погода — идут дожди. В администрации города говорят, что пока разыгрывается тендер на ремонт, потом будут закупать материалы, сроки не называют, — поделился один из собственников пострадавшей квартиры. — Во вторник администрация города забрала заявления от жильцов на компенсацию ущерба. Надеемся, помощь будет».

В пресс-службе городской администрации отметили, что работы идут по плану, детальная информация будет дана позже. Электроэнергия в доме есть.

Пожар в доме по проспекту Машиностроителей произошел 27 июля. Крыша дома по программе капремонта была отремонтирована только год назад. По предварительным данным, причиной пожара стал человеческий фактор.

Анна Бояркина
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