В Тюмени появится экспозиция разбитых в ДТП автомобилей. В ГИБДД надеются, что вид искореженных машин, в которых погибли и пострадали люди, поможет дисциплинировать водителей.
Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе областной Госавтоинспекции, «выставка» из пяти разбитых автомобилей появится на трассе Тюмень — Екатеринбург в пятницу, 4 августа. Ее разместят на площадке у здания стационарного поста ДПС на Московском тракте. В пресс-службе пояснили, что не опасаются того, что водители, едущие по трассе, будут отвлекаться на жуткие экспонаты. «Автомобили будут размещены так, что их не будет сильно видно с трассы. Но можно будет подъехать и посмотреть. На месте будут дежурить сотрудники ДПС, к тому же в этом месте все снижают скорость», — отметили в пресс-службе.
В экспозицию войдут «отчужденные» автомобили, предоставленные одним из тюменских предприятий. Экспозиция откроется в 11 часов утра и простоит на Московском тракте один день, после чего ее перевезут на другую площадку на выезде из города.
В 190 авариях на федеральных трассах, произошедших на территории Тюменской области с 1 января 2017 года, погибли 59 и были травмированы 298 человек. Погибло трое и получили травмы 30 детей.