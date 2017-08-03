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03 августа 2017
02 августа 2017
Главные новости Свердловской области
13:59  03 августа 2017 0

На выборах губернатора Свердловской области зарегистрирован последний кандидат

Куйвашеву вручают
НА должность губернатора области претендуют шесть кандидатовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев сразу после заседания свердловского правительства в четверг, 3 августа, получил удостоверение зарегистрированного кандидата на пост главы региона. Вручение ему документа председателем облизбиркома Валерием Чайниковым состоялось на 10-м этаже Белого дома в зале заседаний комиссии. Двенадцать членов избиркома единогласно поддержали это решение.

«Спасибо за слаженную работу. Предстоит сделать еще много. Важно сосредоточиться на едином дне голосования — у нас выборы пройдут в 49 муниципалитетах. Я вам желаю терпения и плодотворной работы», — обратился Куйвашев к членам избирательной комиссии.

Накануне, 2 августа, точно такой же документ получил кандидат от партии «Зеленые» Константин Киселев. До этого обладателями удостоверений зарегистрированных кандидатов стали депутат свердловского Заксобрания Дмитрий Ионин, выдвинутый «Справедливой Россией», депутат Екатеринбургской гордумы Дмитрий Сергин от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», директор ПАО «Плюс банк» Алексей Парфенов от КПРФ и депутат Госдумы Игорь Торощин от ЛДПР.

Евгений Куйвашев был выдвинут кандидатом в губернаторы областным отделением «Единой России» 10 июня, а уже 12 июня получил удостоверение регистрируемого кандидата и разрешение на открытие избирательного спецсчета. Врио губернатора заявил, что обязательно уйдет в предвыборный отпуск в соответствии с законодательством.

Антон Ольшанников
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© Служба новостей «URA.Ru»
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