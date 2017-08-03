Skype снова мертв. В мессенджере повторился глобальный сбой

Пользователи Skype не могут переписываться, обмениваться файлами, а также принимать звонки и видеосообщения. По всему миру в мессенджере произошли сбои.
Как говорится в официальном сообщении Skype, инженерная команда компании сейчас работает над устранением сбоя, пишет информагентство Nation News. В компании подчеркнули, что «в конце концов все получат отправленные сообщения».
От сбоя в работе Skype пострадали как минимум жители Европы и Северной Америки, не работает мессенджер и на территории РФ, в том числе и на Урале.
В последний раз сбой в работе Skype произошел 20 июня. Тогда команда Skype оперативно отреагировала на инцидент. Вечером в тот же день мессенджер снова начал работу.