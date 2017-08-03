В Тобольске из окна квартиры на седьмом этаже выпала и разбилась шестилетняя девочка-инвалид. Несмотря на усилия врачей, девочку спасти не удалось, она умерла в реанимации.
По предварительной версии следствия, причиной трагедии 2 августа стало то, что девочка осталась без должного внимания взрослых. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, продолжается расследование, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
По информации источника «URA.RU», погибшая девочка проживала в четырехкомнатной квартире в 10 микрорайоне Тобольска. Она являлась инвалидом по психическому заболеванию, но была очень активной и подвижной. Трагедия произошла между 19:00 и 19:20. Отчим девочки был на работе, старшая сестра — в другой комнате, мать погибшей периодически заходила и проверяла состояние девочки.
Пластиковое окно в комнате было приоткрыто наверх, на нем была установлена противомоскитная сетка, но не было устройств, препятствующих открыванию. Когда мать в очередной раз зашла проверить младшую дочь, то обнаружила, что ребенок открыл окно и облокотился на сетку. Женщина бросилась к дочери, но поймать ее не успела: девочка выпала из окна.
Ребенка доставили в больницу, где была проведена операция. Однако, несмотря на все усилия врачей, девочка-инвалид скончалась в реанимации.