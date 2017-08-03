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03 августа 2017
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01 августа 2017
Главные новости Тюменской области
17:26  03 августа 2017 0

В Тобольске девочка-инвалид погибла, упав с седьмого этажа. Мать не успела ее поймать

Самоубийство. Нижневартовск., многоэтажка, шесналка
Ребенок облокотился на противомоскитную сеткуФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Тобольске из окна квартиры на седьмом этаже выпала и разбилась шестилетняя девочка-инвалид. Несмотря на усилия врачей, девочку спасти не удалось, она умерла в реанимации.

По предварительной версии следствия, причиной трагедии 2 августа стало то, что девочка осталась без должного внимания взрослых. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, продолжается расследование, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По информации источника «URA.RU», погибшая девочка проживала в четырехкомнатной квартире в 10 микрорайоне Тобольска. Она являлась инвалидом по психическому заболеванию, но была очень активной и подвижной. Трагедия произошла между 19:00 и 19:20. Отчим девочки был на работе, старшая сестра — в другой комнате, мать погибшей периодически заходила и проверяла состояние девочки.

Пластиковое окно в комнате было приоткрыто наверх, на нем была установлена противомоскитная сетка, но не было устройств, препятствующих открыванию. Когда мать в очередной раз зашла проверить младшую дочь, то обнаружила, что ребенок открыл окно и облокотился на сетку. Женщина бросилась к дочери, но поймать ее не успела: девочка выпала из окна.

Ребенка доставили в больницу, где была проведена операция. Однако, несмотря на все усилия врачей, девочка-инвалид скончалась в реанимации.

Николай Бастриков
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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