18:11 03 августа 2017 0

По словам силовиков, он сбежал из семьи, потому что не хотел учиться в вузе Фото: depositphotos.com © URA.RU

Пропавший в начале лета из общежития в Екатеринбурге 19-летний Максим Лосев возвращается домой. Об этом «URA.RU» рассказали родители юноши. Его нашли 2 августа в Челябинске. «Он жив! — радостно сообщила его мама Татьяна. — С ним все в порядке, мы в машине, едем домой».

Завершению эпопеи с поисками юноши предшествовало целое расследование с участием многих людей: как уже рассказывало «URA.RU», молодого человека, который в один прекрасный день исчез из общежития медакадемии в Екатеринбурге, где он учился (парень оставил записку о том, что хочет посвятить жизнь Богу), долго искали его родственники, друзья и даже волонтеры, прочесывавшие окрестности его родного города Нижней Туры. Полиция объявила его в розыск.

Исходя из текста записки, изначально было подозрение, что он попал под влияние какой-то секты. К родственникам парня поступала информация о том, что его видели в Курганской и Челябинской областях — якобы он уехал жить в какую-то общину. А накануне матери парня позвонила женщина — некая Вера Коваль, которая сообщила, что юноша находится у нее и работает на сельхозработах. Правда, сообщить адрес она отказалась. Родители парня незамедлительно выехали в Челябинск и ночью вместе с оперативниками уже были под дверями ее дома. Однако им никто не открыл.

Впоследствии, по рассказу матери, полицейским все же удалось уговорить женщину пойти на диалог — в итоге она огласилась привезти юношу родителям. Какое-то время они ждали в отделении полиции, пока его возили в отделение наркологии (проверить, не «пичкали» ли его наркотиками), затем оперативники уголовного розыска вернули им ребенка, а приютившая его женщина привезла его вещи.

В изложении челябинских полицейских история предстает в несколько ином свете. «В этом частном доме проживает обычная благополучная семья.

Хозяйка приютила этого молодого парня, который ушел два месяца назад из семьи из-за конфликта с родителями: его заставляли учиться, а он не хотел, — рассказала «URA.RU» исполняющий обязанности руководителя пресс-службы Управления МВД по г. Челябинск Светлана Ершова.

— Он сам обратился в этот дом: рассказал, что путешествует по миру, и попросился у хозяйки пожить».

По словам полицейских, женщина записала паспортные данные юноши и по адресу вышла на его родителей, после чего сама позвонила его маме. Сообщила, где находится Максим, но оговорилась, что он не собирается возвращаться домой. «Сотрудники полиции приехали по указанному адресу вместе с мамой, им открыли двери, — рассказывает пресс-атташе полиции Челябинска. — Он не собирался никуда бежать — наверное, даже не предполагал, что мама может приехать за ним. Он взрослый человек, ему 19 лет, паспорт на руках, может ехать, куда он захочет. Не было никакого ни штурма, ни удержания, ни секты».

Между тем до сих пор неизвестна судьба другого пропавшего юноши из Нижней Туры — друга Максима Лосева 20-летнего Владислава Ушакова: он исчез через несколько дней после Максима, но, в отличие от него, не оставил никакой записки. Родители Ушакова продолжают его поиски. Им часто звонят незнакомые люди, предлагающие вернуть парня за деньги: каждый раз это оказываются мошенники.