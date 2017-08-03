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03 августа 2017
10:45  03 августа 2017 0

Ушедшего в секту свердловского подростка нашли в Челябинске. Полиция готовится к штурму дома

Взрыв боевой гранаты Уралмаш спецназ штурм дома
Сектанты отказываются пускать кого-либо в домФото: Андрей Гусельников © URA.RU

19-летний Максим Лосев из Нижней Туры, пропавший 31 мая из общежития медакадемии в Екатеринбурге, найден. Его обнаружили в Челябинске, в религиозной общине, где он трудится на сельхозработах. Об этом «URA.RU» сообщила мать пропавшего юноши.

«Вчера нам позвонила женщина — некая Вера Романовна Коваль, которая сказала, что наш ребенок находится у нее, он прилежно трудится в ее хозяйстве и возвращаться домой не хочет, — рассказала агентству Татьяна Лосева. — Мы спросили, где он находится — она отказалась называть нам адрес, стала грубить и положила трубку».

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Родители парня немедленно выехали в Челябинск. В полиции им помогли с адресом (это оказался частный дом в поселке Шершни на улице Парковой), и вместе с оперативниками они отправились туда. Полночи родители провели под дверью этого дома, однако им никто не открыл. «Полиции она по телефону также нагрубила и дверь открывать не стала», — рассказывает Татьяна.

Сейчас родители пропавшего подростка вновь приехали в полицию, их только что опросили. Оперативники готовятся к выезду в поселок Шершни, однако родителей юноши с собой не берут. По некоторым данным, силовики готовятся к штурму дома, где проживают сектанты.

Два юноши из Нижней Туры — Максим Лосев и Владислав Ушаков (один жил в общежитии в Екатеринбурге, другой в соседнем городе Лесной), — пропали в самом начале лета. Максим перед тем, как покинуть общежитие, оставил записку, в которой написал, что общается теперь напрямую с Творцом и должен выполнить свой долг перед Богом. Родители парней попросили о помощи через соцсети и СМИ («URA.RU» откликнулось первым), в поисках юношей волонтеры прочесывали окрестности в их родном городе, а полиция объявила их в розыск. Основной версией изначально был уход в секту.

Андрей Гусельников
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© Служба новостей «URA.Ru»
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