17:36 03 августа 2017 0

В Минздраве говорят, что от объединения трех больниц все выиграют, но врачи не верят Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники перинатального центра Соликамска, который объединили с двумя больницами, просят спасти их от оптимизации. Они считают, что объединение медучреждений повлечет за собой сокращение финансирования и увольнения врачей. В краевом минздраве уверяют: медикам не о чем беспокоиться.

Объединение трех медучреждений Соликамска — горбольницы №1, центральной районной больницы и перинатального центра — произошло 1 августа. «Цели реорганизации — сокращение избыточного административно-хозяйственного персонала, направление высвобожденных финансовых средств на повышение заработной платы медицинскому персоналу, увеличение доступности медицинской помощи для населения», — пояснили «URA.RU» в краевом минздраве. Источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что объединение больниц нужно лишь затем, чтобы сократить бюрократическую волокиту. «Перенаправлять пациентов из одной больницы в другую станет намного проще», — подчеркнул собеседник. Однако сотрудники перинатального центра не согласны с этим — они написали на имя врио губернатора Пермского края Максима Решетникова письмо с просьбой разобраться в ситуации.

«В перинатальном центре на сегодняшний момент имеется высоквалифицированный кадровый состав, имеется современное лечебно-диагностическое оборудование для оказания качественной медицинской помощи населению Северного куста (Соликамский, Красновишерский и Чердынский районы). Клинико-диагностическая лаборатория благодаря новейшему оборудованию проводит все необходимые исследования. Наши пациенты не знают что такое талон на анализы, все исследования проводятся для женщин бесплатно. К нам едет на роды из близлежащих территорий — г. Березники, г. Александровск, г. Кизел, г. Губаха. Перинатальный центр имеет один из лучших показателей младенческой смертности в Пермском крае — это один из основных критериев качественной и эффективной работы учреждений родовспоможения… Неужели это все можно разрушить? Ломать, не строить!» — говорится в письме.

Подписавшихся медиков беспокоит, что одно из учреждений, с которым их объединяют, имеет просроченную кредиторскую задолженность в 19 миллионов рублей. «За счет каких средств будет погашена эта задолженность? За счет сокращения и уменьшения зарплат работников объединяемых учреждений?», — спрашивают сотрудники перинатального центра. Они выразили уверенность, что объединение больниц может привести к тому, что высококвалифицированные врачи уйдут в частный бизнес. По словам авторов письма, несколько сотрудников перинатального центра уже написали заявления по собственному желанию. В краевом минздраве «URA.RU» обещали прокомментировать ситуацию с зарплатой медиков позже, отметив лишь, что никаких сокращений ставок для медперсонала не будет точно. Источник в правительстве края добавил, что сокращения заработной платы у врачей также не предвидится.

Также сотрудники перинатального центра недовольны новым главврачом, который возглавил все три объединенные больницы. Им стал Олег Георгиев, который ранее возглавлял соликамскую горбольницу №1. По словам подписантов, именно при нем в медучреждении произошел отток специалистов. Также в послании главе региона утверждается, что, по мнению Георгиева, основную часть оказания медпомощи должны осуществлять фельдшеры, «что никак не сочетается с повышением качества оказания медпомощи». Также в письме отмечается, что внешний вид поликлиники, которой руководил Георгиев, в худшую сторону отличается от аккуратного вида перинатального центра. Из подробностей, правда, приводятся только заросли травы на территории горбольницы №1. «Почему не было выезда специалистов Министерства здравоохранения на места в объединяемые больницы, не было учтено мнение всего медицинского сообщества Соликамска?», — спрашивают авторы письма. Они просят Максима Решетникова разобраться в ситуации и «дать ответ о целесообразности реорганизации».