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Главные новости Ямала
19:11  03 августа 2017 0

На Ямале появилось необычное голубое озеро. Но власти его осушили. ФОТО

Озеро в Новом Уренгое запомнилось водой необычного голубого цветаФото с сайта go2all.ru

Необычное озеро с водой голубого цвета появилось в песчаном карьере в Новом Уренгое. Среди местного населения оно быстро прославилось и получило название «Голубое». Песчаные берега быстро облюбовали горожане и спасались в озере от жары. Но властям пришлось откачать воду.

На предприятии, которое занимается разработкой песчаного карьера, связали появление озера с обилием снега и талых вод в этом сезоне. Однако цвет воды объяснить не смогли. Руководитель компании Павел Дворников рассказал, что изучением свойств воды они не занимались. К тому же в карьере вообще не должно быть озер и купающихся в них людей, передает телекомпания «Ямал-Регион».

Но уже 3 августа воду из озера откачали. Огорченные жители города поделились фотографиями высушенного озера в соцсетях, а также снимками и видеозаписями отдыха на берегу необычного озера. «Голубое озеро останется только в воспоминаниях о лете 2017 в Новом Уренгое», — сообщает городской паблик в соцсети.

«А ведь могло бы быть прекрасным местом отдыха для уренгойцев», — пишет автор поста в соцсетях по имени Ландыш Нигматьянова.

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Фото из группы «ГОРОРО | Новый Уренгой» во «ВКонтакте»

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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