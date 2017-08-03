На Ямале появилось необычное голубое озеро. Но власти его осушили. ФОТО

Необычное озеро с водой голубого цвета появилось в песчаном карьере в Новом Уренгое. Среди местного населения оно быстро прославилось и получило название «Голубое». Песчаные берега быстро облюбовали горожане и спасались в озере от жары. Но властям пришлось откачать воду.
На предприятии, которое занимается разработкой песчаного карьера, связали появление озера с обилием снега и талых вод в этом сезоне. Однако цвет воды объяснить не смогли. Руководитель компании Павел Дворников рассказал, что изучением свойств воды они не занимались. К тому же в карьере вообще не должно быть озер и купающихся в них людей, передает телекомпания «Ямал-Регион».
Но уже 3 августа воду из озера откачали. Огорченные жители города поделились фотографиями высушенного озера в соцсетях, а также снимками и видеозаписями отдыха на берегу необычного озера. «Голубое озеро останется только в воспоминаниях о лете 2017 в Новом Уренгое», — сообщает городской паблик в соцсети.
«А ведь могло бы быть прекрасным местом отдыха для уренгойцев», — пишет автор поста в соцсетях по имени Ландыш Нигматьянова.