Руководство центральной аптеки города Находка решило оригинальным способом оформить заказ на сайте госзакупок. В документе неожиданно обнаружились мат и эротические снимки.
В сведениях о способах закупки указано положение «Веслом по **** в рамках 223-ФЗ». Но малопонятный призыв ударить кого-то по лицу далеко не единственная фишка заказа. Во вложениях к документу прилагается фото полуобнаженной женщины, которую издание «Daily Афиша» идентифицировало как заведующую аптеки.
Интересно, что странные обновления в документе произошли только 3 августа. До этого никаких пикантных иллюстраций и выражений в заказе не было. В данный момент ссылка на сайте госзакупок недоступна.
Ранее в похожей ситуации оказалось правительство Ульяновской области, в документах которого также обнаружилось нецензурное слово.