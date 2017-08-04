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04 августа 2017
03 августа 2017
Главные новости Москвы
00:31  04 августа 2017 0

На сайте госзакупок обнаружились мат и обнаженные женщины. СКРИН

Платформа: Оценка социальной политики правительства россиянами. Москва, айпад, график, эротика, поляков леонид, голые попы
На портале госзакупок время от времени появляются странные документыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководство центральной аптеки города Находка решило оригинальным способом оформить заказ на сайте госзакупок. В документе неожиданно обнаружились мат и эротические снимки.

В сведениях о способах закупки указано положение «Веслом по **** в рамках 223-ФЗ». Но малопонятный призыв ударить кого-то по лицу далеко не единственная фишка заказа. Во вложениях к документу прилагается фото полуобнаженной женщины, которую издание «Daily Афиша» идентифицировало как заведующую аптеки.

Интересно, что странные обновления в документе произошли только 3 августа. До этого никаких пикантных иллюстраций и выражений в заказе не было. В данный момент ссылка на сайте госзакупок недоступна.

ФОТО: скриншот из паблика «Лентач» в социальной сети «Вконтакте»

Ранее в похожей ситуации оказалось правительство Ульяновской области, в документах которого также обнаружилось нецензурное слово.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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