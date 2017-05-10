23:24 10 мая 2017 0

Комментарий в официальном документе стал объектом обсуждения в рунете Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов оказался в центре внимания из-за попадания нецензурного замечания в один из официальных документов, подписанных им. Скриншот с «острым» комментарием стал предметом обсуждения в соцсетях.

В документе, опубликованном на сайте областного правительства, появилось отметка «отсюда и до конца раздела начинается пи**ешь» (имеется в виду слово «вранье»). При этом неустановленный матерщинник, используя нецензурный сленг, умудрился допустить ошибку, написав бранное слово с буквой «Ш».

Позже выяснилось, что речь идет о данных о введение в эксплуатацию электростанций, которые предусмотрены постановлением «Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ульяновской области на 2018—2022 годы».

ФОТО: Ulgrad

Как сообщает издание «Медиазона», в правительстве области проходит служебная проверка, в ходе которой планируется выяснить причину возникновения нецензурного комментария.

«У нас документ из министерства ушел в чистом виде, то есть корректоры в правительстве отсматривали. Сейчас в правительстве служебная проверка проходит, чтобы понять, как при размещении на сайт это слово взялось и, соответственно, был ли или не было несанкционированный доступ к сайту — была или не была хакерская атака», — цитирует «Медиазона» министра промышленности, строительства, ЖКХ и транспорта Ульяновской области Дмитрия Вавилина.