{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,08
Динамика за 2 недели
Евро 63,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
10 мая 2017
23:24  10 мая 2017 0

Глава Ульяновский области подписал указ, не заметив нецензурного замечания. ФОТО

Кальяны в
Комментарий в официальном документе стал объектом обсуждения в рунетеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов оказался в центре внимания из-за попадания нецензурного замечания в один из официальных документов, подписанных им. Скриншот с «острым» комментарием стал предметом обсуждения в соцсетях.

В документе, опубликованном на сайте областного правительства, появилось отметка «отсюда и до конца раздела начинается пи**ешь» (имеется в виду слово «вранье»). При этом неустановленный матерщинник, используя нецензурный сленг, умудрился допустить ошибку, написав бранное слово с буквой «Ш».

Позже выяснилось, что речь идет о данных о введение в эксплуатацию электростанций, которые предусмотрены постановлением «Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ульяновской области на 2018—2022 годы».

ФОТО: Ulgrad

Как сообщает издание «Медиазона», в правительстве области проходит служебная проверка, в ходе которой планируется выяснить причину возникновения нецензурного комментария.

«У нас документ из министерства ушел в чистом виде, то есть корректоры в правительстве отсматривали. Сейчас в правительстве служебная проверка проходит, чтобы понять, как при размещении на сайт это слово взялось и, соответственно, был ли или не было несанкционированный доступ к сайту — была или не была хакерская атака», — цитирует «Медиазона» министра промышленности, строительства, ЖКХ и транспорта Ульяновской области Дмитрия Вавилина.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров