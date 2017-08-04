05:32 04 августа 2017 0

Более 270 тысяч экземпляров отзываются из продажи в США ФОТО: PxHere

Десятки покупателей гламурных аксессуаров для iPhone пожаловались на химические ожоги, которые они получили при соприкосновении с вытекшим из чехла блестящим содержимым. Более 270 тысяч экземпляров для iPhone отзываются из продажи в США.

«Компания MixBin выпускала крышки с жидкими наполнителями для iPhone 6, iPhone 6s и iPhone 7, и эти крышки отзываются из продажи, поскольку существует возможность утечки жидкости и блесток, что может привести к раздражению кожи и ожогам», — заявил представитель американской Комиссии по защите прав потребителей Пэтти Дэвис.

Большая часть пострадавших от «чехлов с блестками» людей живет в США. Один из владельцев гламурного чехла получил воспаление руки и лица из-за вытекшей блестящей жидкости, у другого образовался настоящий шрам. Стоимость данного аксессуара была довольно недешевой — от 15 долларов. Общее число пострадавших по всему миру от вредоносных чехлов составляет 24 человека, сообщает «Федеральное агентство новостей».