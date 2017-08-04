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Главные новости Ямала
07:50  04 августа 2017 0

В Ноябрьске мошенник украл у местного жителя деньги, представившись его начальником

киберпиратство, хакер, диски, взятка,коррупция, компьютер, пираты, киберпиратство
Наивный житель Ямала стал жертвой киберпреступниковФото: depositphotos.com © URA.RU

Доверчивый житель Ноябрьска отправил крупную сумму денег на счет интернет-мошенника, представившегося его начальником. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Известно, что мужчина получил сообщение в социальной сети «Вконтакте», в котором злоумышленник, представившемся руководителем его организации попросил перевести 16 тысяч рублей. Недолго думая, мужчина перевел указанную сумму и лишь затем позвонил своему настоящему начальнику, чья страница оказалось взломана.

Обитатели местных пабликов «Вконтакте» не оставили без внимания трагикомичный инцидент. Часть аудитории выразила искреннее сочувствие жертве киберпреступников, а некоторые даже отметили «благородство» хакеров, запросивших далеко не космическую сумму. «Теперь мошенник думает, что он лоханулся и мало попросил», «руководитель стал ценить больше своего подчинённого, премию один раз выпишет и вернет», «не мамонт, не вымрет», «С одной стороны, выручил, отзывчивый. С другой, не проверил до конца информацию».

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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