Доверчивый житель Ноябрьска отправил крупную сумму денег на счет интернет-мошенника, представившегося его начальником. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Известно, что мужчина получил сообщение в социальной сети «Вконтакте», в котором злоумышленник, представившемся руководителем его организации попросил перевести 16 тысяч рублей. Недолго думая, мужчина перевел указанную сумму и лишь затем позвонил своему настоящему начальнику, чья страница оказалось взломана.
Обитатели местных пабликов «Вконтакте» не оставили без внимания трагикомичный инцидент. Часть аудитории выразила искреннее сочувствие жертве киберпреступников, а некоторые даже отметили «благородство» хакеров, запросивших далеко не космическую сумму. «Теперь мошенник думает, что он лоханулся и мало попросил», «руководитель стал ценить больше своего подчинённого, премию один раз выпишет и вернет», «не мамонт, не вымрет», «С одной стороны, выручил, отзывчивый. С другой, не проверил до конца информацию».