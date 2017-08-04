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Главные новости Тюменской области
10:14  04 августа 2017 0

«Терминал на штукатурку прилепили». В Тюмени посмеялись над электронной очередью в обшарпанном отделении «Почты России». ФОТО

Автор снимка говорит, что можно только смотреть и восхищатьсяФото: "ВКонтакте"

В соцсетях тюменцы обсуждают интерьер отделения «Почты России» на Мысу. Накануне один из местных жителей выложил в одном из пабликов фото, где запечатлен терминал электронной очереди на фоне обшарпанных стен с облетевшей штукатуркой.

«Вот пришел на почту на Мысу, смотрю и восхищаюсь! — пишет автор фото, Александр Брынских. — Электронная очередь появилась, 21 век! Вот это технологии». В комментариях пользователи с иронией отмечают, что это просто стиль «лофт». «Терминал прямо на штукатурку прилепили», — добавляют другие.

Интересно, что не так давно широко обсуждалось требующее ремонта отделение «Почты России» в Омске. Через несколько дней после того, как отделение стало предметом насмешек в соцсетях, его было не узнать. Журналисты одного из омских изданий даже опубликовали после этого подборку ужасов отделений «Почты России» — по всей видимости, с надеждой на перемены.

Фото отделений в Омске:

1/3
Фото: Сергей Светецкий, http://ngs55.ru

Татьяна Трушина
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