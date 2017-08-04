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04 августа 2017
03 августа 2017
Главные новости Свердловской области
12:27  04 августа 2017 0

В Екатеринбурге банкротят спортклуб, где тренировались самые известные олимпийцы

Интервью с Юлией Пидлужной. Екатеринбург, тренировка, легкая атлетика, разминка, пидлужная юлия
Управленцы клуба объясняют банкротство сменой юрлицаФото: Анна Майорова © URA.RU

В Арбитражный суд Свердловской области поступил иск о банкротстве ООО «Швабе-Спорт», именем которого в 2014 году назвали успешный СК «Луч» после смены собственников (комплексом владеет Уральский оптико-механический завод, входящий в холдинг «Швабе»). Обществу выставлен долг в размере 40,7 млн рублей.

Заявление подала ликвидационная организация «Швабе-Спорт», зарегистрированная по тому же адресу, что и спортивный комплекс: Екатеринбург, Ткачей, 11. Пока в карточке нет никаких поясняющих документов. Директор спортивного комплекса Рафаил Карманов объяснил журналисту «URA.RU» происходящее сменой юрлица.

«„Луч“ был переименован в „Швабе-Спорт“, но название не прижилось. Поскольку мы более 40 лет работали в „Луче“, мы все время просили учредителя, чтобы нам вернули название. Год назад началась ликвидация „Швабе-Спорт“, и нам его вернули», — сказал «URA.RU» Карманов.

При этом он не смог объяснить долг в 40,7 млн рублей и попросил обратиться за этой информацией на Уральский оптико-механический завод. Здесь журналиста агентства попросили сделать письменный запрос, ответ на него пока не поступил.

Примечательно, что на сайте спортивного комплекса нет сообщений о переименовании. В информации о клубе площадка до сих пор позиционируется как СК «Швабе-Спорт».

Среди выпускников «Луча» есть спортсмены, выигрывавшие чемпионаты мира и олимпийские медали. Среди них бронзовый призер Олимпиады-2000, рекордсменка мира по легкой атлетике Ольга Котлярова, серебряный призер Олимпиады-1996 по легкой атлетике Илья Марков.

В 2016 году сразу нескольких спортсменов «Луча» не допустили до Олимпийских игр — 2016 из-за допингового скандала. Свердловская легкоатлетка Юлия Пидлужная, которая должна была принимать участие в соревнованиях, в интервью «URA.RU» рассказывала о своих эмоциях от случившегося.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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