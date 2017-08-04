Для челябинской туристки-профессора, сбитой пьяной автоледи на Кипре, ищут спецборт

Минздрав Челябинской области по поручению губернатора Бориса Дубровского обратился к главе федерального ведомства Веронике Скворцовой с просьбой выделить спецборт. Он нужен для доставки 57-летней челябинки Елены Львовской из больницы Кипра.
Одновременно запрошены документы из клиники, чтобы выяснить, готова ли россиянка к транспортировке, сообщила «URA.RU» сотрудница пресс-службы регионального министерства Наталья Казанцева.
«Мы сделали все возможное в рамках своей компетенции, теперь ждем решение Минздрава России», — добавила Казанцева.
Ранее «URA.RU» сообщало, ночью 30 июля пьяная киприотка на автомобиле сбила переходившую дорогу в районе отеля туристку из Челябинска Елену Львовскую. Россиянка только прилетела на Кипр и ходила купаться. Как сообщила «URA.RU» сестра пострадавшей, врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, перелом ноги и травму таза. После консилиума решено было перевезти туристку из больницы в Ларнаке в Никосию. Там женщине сделали две операции, сейчас она находится в тяжелом состоянии в искусственной коме.
В Челябинске Елена Львовская заведует кафедрой биохимии в Уральском госуниверситете физкультуры, является доктором медицинских наук, профессором.