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Главные новости Челябинской области
13:03  04 августа 2017 0

Для челябинской туристки-профессора, сбитой пьяной автоледи на Кипре, ищут спецборт

МЧС. Центр спасательных операций Лидер на Ямале, самолет, мчс, ил-76
Минздрав рассматривает обращение челябинских коллегФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Минздрав Челябинской области по поручению губернатора Бориса Дубровского обратился к главе федерального ведомства Веронике Скворцовой с просьбой выделить спецборт. Он нужен для доставки 57-летней челябинки Елены Львовской из больницы Кипра.

Одновременно запрошены документы из клиники, чтобы выяснить, готова ли россиянка к транспортировке, сообщила «URA.RU» сотрудница пресс-службы регионального министерства Наталья Казанцева.

«Мы сделали все возможное в рамках своей компетенции, теперь ждем решение Минздрава России», — добавила Казанцева.

Ранее «URA.RU» сообщало, ночью 30 июля пьяная киприотка на автомобиле сбила переходившую дорогу в районе отеля туристку из Челябинска Елену Львовскую. Россиянка только прилетела на Кипр и ходила купаться. Как сообщила «URA.RU» сестра пострадавшей, врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, перелом ноги и травму таза. После консилиума решено было перевезти туристку из больницы в Ларнаке в Никосию. Там женщине сделали две операции, сейчас она находится в тяжелом состоянии в искусственной коме.

В Челябинске Елена Львовская заведует кафедрой биохимии в Уральском госуниверситете физкультуры, является доктором медицинских наук, профессором.

Сергей Леонов
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