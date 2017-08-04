На руднике «Мир» компании «АЛРОСА» в Якутии произошел прорыв воды. В шахте в настоящее время находится более ста человек.
На месте ЧП идет спасательная операция, передает RT со ссылкой на компанию. На место прибыли экстренные службы. В Мирный вылетел глава компании Сергей Иванов.
До безопасных отметок уже подняли 89 шахтеров, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник. Собеседник агентства отмечает, что на 12.24 в подтопленной части оставалось около 60 рабочих. О причине происшествия пока официально не сообщалось, однако источник «Интерфакса» говорит, что подтопление могло быть спровоцировано технологическим сбоем на резервуаре хранения воды.