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04 августа 2017
Главные новости Москвы
14:28  04 августа 2017 1

На руднике «АЛРОСы» — прорыв воды, в шахте больше ста человек

Рудник затопилоФото: официальный сайт "АЛРОСЫ"

На руднике «Мир» компании «АЛРОСА» в Якутии произошел прорыв воды. В шахте в настоящее время находится более ста человек.

На месте ЧП идет спасательная операция, передает RT со ссылкой на компанию. На место прибыли экстренные службы. В Мирный вылетел глава компании Сергей Иванов.

До безопасных отметок уже подняли 89 шахтеров, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник. Собеседник агентства отмечает, что на 12.24 в подтопленной части оставалось около 60 рабочих. О причине происшествия пока официально не сообщалось, однако источник «Интерфакса» говорит, что подтопление могло быть спровоцировано технологическим сбоем на резервуаре хранения воды.

Татьяна Трушина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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