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04 августа 2017
Главные новости Москвы
16:30  04 августа 2017 2

Магазин заплатит гею за отказ взять его на работу

Открытая лицензия 09.06.2015. Геи., геи, гейпарад
Омский гей остался без работы, но с деньгамиФото: Guillaume Paumier/Flickr

Первомайский районный суд Омска постановил выплатить жителю города Эдуарду Мыре (настоящая фамилия Завьялов) 30 тысяч рублей за то, что его не взяли на работу в магазин спортивного питания, аргументировав решение тем, что мужчина оказался геем.

Изначально Мыра требовал с директора торговой точки Андрея Чистякова 50 тысяч рублей, а также намеревался все-таки устроиться на работу в магазин. Однако в итоге он получит только 30 тысяч, второе требование удовлетворено не было, пишет meduza.io.

Руководитель магазина спортивного питания заявлял, что Эдуарду будет небезопасно работать в его магазине, посетителями которого являются спортсмены.

Ранее «URA.RU» писало, что во время собеседования необычный претендент на вакантное место не отрицал, что он гей.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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