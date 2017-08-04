Первомайский районный суд Омска постановил выплатить жителю города Эдуарду Мыре (настоящая фамилия Завьялов) 30 тысяч рублей за то, что его не взяли на работу в магазин спортивного питания, аргументировав решение тем, что мужчина оказался геем.
Изначально Мыра требовал с директора торговой точки Андрея Чистякова 50 тысяч рублей, а также намеревался все-таки устроиться на работу в магазин. Однако в итоге он получит только 30 тысяч, второе требование удовлетворено не было, пишет meduza.io.
Руководитель магазина спортивного питания заявлял, что Эдуарду будет небезопасно работать в его магазине, посетителями которого являются спортсмены.
Ранее «URA.RU» писало, что во время собеседования необычный претендент на вакантное место не отрицал, что он гей.