16:42 04 августа 2017 0

Троицкие дети разобрали новый асфальт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU, видеоо: аккаунт "Model CaR 74" на YouTube

Дети из челябинского города Троицк голыми руками вскрыли асфальт на тротуаре и разбросали на дорогу. Их остановил только прохожий мужчина. Видео инцидента активно обсуждается в соцсетях, передает корреспондент «URA.RU».

По словам местных жителей, во втором микрорайоне три мальчика днем решили поиграть на тротуаре. Асфальт был так плохо уложен дорожниками, что легко отходил целыми кусками. Их дети стали выкидывать на дорогу. Житель соседнего дома снял это на видео. Остановить игру решил прохожий, прогнавший мальчиков с тротуара.

В соцсетях жители Троицка возмущаются, что долгое время никто не делал ребятне замечания. «Не думаю что этот дядечка — единственный прохожий, который находился там в это время, но почему-то вмешаться и остановить их осмелился только он. Все, начиная с безобразия и заканчивая преступлением, происходит только потому, что большинство закрывает на происходящее глаза и ведет себя как амебы. И только люди с активной жизненной позицией, способны хоть что-то менять вокруг себя. Спасибо мужичку, хоть он остановил их…», — пишет Наталья Зубик.

«Нормальный асфальт не сломаешь», — замечает Алексей Алексеев. «Так вопросы то возникают в первую очередь к дорожникам… Ну явно же не дети раздробили асфальт на кусочки и смешали его с щебнем. Я так полагаю, если бы не дети, про эти недоделки благополучно забыли бы», — соглашается Юля Ширшова.

Многие жители сочли это отличным поводом для шуток. «Тайна века, почему в России разбитые дороги, разгадана», — отметил Глеб Мелехин. «Будущие укладчики асфальта в Троицке, они такие…», — добавляет Светлана Величко.