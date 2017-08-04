Скандально известная экс-сотрудница тобольской полиции Татьяна Чернега, осужденная в ноябре 2016-го на три года за превышение полномочий, вышла на свободу. Эту информацию корреспонденту «URA.RU» подтвердил источник, знакомый с делом.
«Опершу Чернега Татьяну из Тобольска, про которую писали, осужденную за распространение наркотиков и должностные преступления, уже освободили. Вот оно, правосудие в нашей стране!», — сообщил агентству житель Тобольска, знакомый с уголовной историей, в которой была замешана Чернега. То, что экс-сотрудницу полиции уже видели в Тобольске, корреспонденту «URA.RU» подтвердил другой источник в городе.
В приемной Тобольского городского суда, где Татьяне Чернега был вынесен приговор третьего ноября 2016 года, отказались сообщать информацию по телефону, заявив, что на письменный запрос ответят только с разрешения председателя суда.
Как рассказал корреспонденту «URA.RU» источник, знакомый с делом, суд приговорил экс-полицейскую к трем годам лишения свободы. Это наименьший срок по пункту «в» ч.3 ст. 286 УК РФ.
С июля по декабрь 2015 года она содержалась под стражей, после чего мера пресечения была изменена на домашний арест, где Чернега находилась до второго ноября 2016 года. Все это время было зачтено в счет назначенного судом наказания. Отбывать оставшийся срок тоболячку отправили в Иркутскую область, причем выйти на свободу она должна была только в 2018 году. Однако четвертого июля Татьяна Чернега была освобождена условно-досрочно.
Как уже писало «URA.RU», следователи выяснили, что 33-летняя Татьяна Чернега, оперуполномоченная отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков отдела УгРо тобольского межмуниципального отдела полиции, организовала провокационный сбыт наркотиков. Сотрудница полиции пыталась создать видимость эффективной борьбы с наркопреступлениями, для реализации своего плана она пользовалась помощью 34-летней наркоманки Решетниковой. Она же должна была стать основным свидетелем по делу, однако по удачному для Чернеги стечению обстоятельств, наркозависимая умерла, еще пока велось следствие. Родственники тоболяков, осужденных благодаря «работе» Чернеги, подозревали, что она не просто провоцировала людей на покупку наркотиков, но и подбрасывала их сама или через своих знакомых.