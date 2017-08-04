22:08 04 августа 2017 1

Супруги Менщиковы четыре года назад потеряли в пожаре маленькую дочку, дом и все имущество Фото: Игорь Меркулов

В одном из аварийных домов Кургана, уже расселенном по федеральной программе, временно проживает семья погорельцев с детьми. Глава семейства — участник боевых действий в Чечне Александр Менщиков — рассказал корреспонденту «URA.RU», что скоро его лишат и этой крыши над головой. Мужчина заявил, что является дальним родственником премьера Дмитрия Медведева и от безысходности собирается ехать в Москву к нему на прием.

По словам Александра Менщикова, в январе 2013 года в частном доме, где он проживал с семьей в поселке Восточный, произошел пожар. Дом был куплен с участием маткапилата, в огне сгорело все имущество и погиб полуторогодовалый ребенок. После трагедии семью временно пустили пожить в расселенный ветхий дом. Сейчас в двухэтажных развалинах проживает лишь семья Менщиковых- родители с сыном и дочерью. «Условия жуткие: в дом залазят через разбитые окна, устраивают ночлежки бомжи. Только в этом году дважды был пожар, посреди ночи мы с ребятишками стояли на улице и ждали, когда пожарные потушат огонь, — рассказывает супруга Анна, — Нам приходится охранять свой подъезд самим, чтобы не залезли, не подожгли и не разграбили. Вода есть только холодная и только на кухне, в туалете нет воды».

1/4 Эта развалюха по улице Невежина приютила семью ветерана чеченкой кампании. Дом уже расселен и будет снесен до конца 2017 года. Менщиковых оставят на улице Фото: Игорь Меркулов

Попытки супругов получить нормальное жилье не увенчались успехом — мэрия отказывается предоставить квартиру даже из маневренного фонда.

«Я как ветеран боевых действий на Северном Кавказе, награжденный „Орденом мужества“ и медалью „За отвагу“, с 2004 года стою в очереди на получение жилья, которая практически не продвигается. Куда я только не обращался — бесполезно, — продолжает Александр, — Сейчас мы живем в этих развалинах, как после войны».

Отчаявшись получить помощь у курганских властей, Александр собрался ехать в Москву на прием к Дмитрию Медведеву. «Поеду в Москву, расскажу про бардак. Я сам не считаю себя родственником премьера. Моя родная тетушка замужем за двоюродным братом Дмитрия Анатольевича, через них я хочу встретиться с премьером в частном порядке. Я хочу рассказать, как в Кургане дороги строятся, как жилье ремонтируют, то, чего не видно в отчетах чиновников. Здесь бардак полный. Например, МУП „Прометей“ отчитывается, что наш дом обслуживается и здесь проведен косметический ремонт. Они даже не знают, что дом расселили!», — возмущается ветеран боевых действий. Поездку в Москву он запланировал на август.

За комментариями «URA.RU» обратилось с письменным запросом в администрацию города Кургана.