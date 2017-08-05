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05 августа 2017
04 августа 2017
02:53  05 августа 2017 0

Назван самый посещаемый видеоклип за всю историю Youtube

Еще месяц назад клип Despasito занимал лишь пятую строчку рейтингаФото: Youtube (скрин)

Музыкальный клип на совместное произведение Луиса Фонси и Daddy Yankee «Despacito» продолжает набирать просмотры в сети Youtube. Ролик уже посмотрели более 3 млрд посетителей. Таким образом установлен очередной рекорд.

Видео побило рекорд по количеству просмотров, установленный клипом к песне рэпера Wiz Khalifa «See You Again», а также композицию Джастина Бибера Sorry, сообщает RT.

О том, насколько стремительно раскручивается «Despacito», говорит тот факт, что еще месяц назад он занимал всего лишь пятую строчку рейтинга, уступая «See You Again» Wiz Khalifa, «Gangnam Style» Psy, «Sorry» Джастина Бибера и «Uptown Funk» Марка Ронсона и Бруно Марса.

Ранее «URA.RU» сообщало, что «Despacito» уже была названа самой популярной в мире песней.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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