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19 июля 2017
18:34  19 июля 2017 0

В Сети определили самую популярную песню в мире. ВИДЕО

Луис Фонси вряд ли рассчитывал на такой успехСкрин видео Youtube

В Сети определили самую прослушиваемую в мире песню — ей стала композиция пуэрто-риканского реггетон-музыканта Луиса Фонси Despacito. В общей сложности она набрала 4,6 млрд прослушиваний.

Исследования провела компания Universal Music Latin Entertainment, передает телеканал 360. После релиза в январе 2017-го песня Despacito стремительно вошла в топ латинских хит-парадов. Через три месяца увеличить популярность композиции помог канадский певец Джастин Бибер, записавший обновленную версию песни. После этого мелодию начали узнавать в Северной Америке и Европе.

Специалисты, подсчитывающие количество прослушиваний, учитывали данные с различных платформ, в том числе YouTube.

Интересно, что ранее появились новости о том, как пилот пассажирского самолета парализовал работу аэропорта в Аргентине, когда прослушивал Despacito. Летчик не выключил микрофон и транслировал песню для наземных служб прямо с воздуха, на 15 минут нарушив связь с главным международным аэропортом Аргентины Эсейса имени министра Пистарини.

Татьяна Трушина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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