В Сети определили самую популярную песню в мире. ВИДЕО

В Сети определили самую прослушиваемую в мире песню — ей стала композиция пуэрто-риканского реггетон-музыканта Луиса Фонси Despacito. В общей сложности она набрала 4,6 млрд прослушиваний.
Исследования провела компания Universal Music Latin Entertainment, передает телеканал 360. После релиза в январе 2017-го песня Despacito стремительно вошла в топ латинских хит-парадов. Через три месяца увеличить популярность композиции помог канадский певец Джастин Бибер, записавший обновленную версию песни. После этого мелодию начали узнавать в Северной Америке и Европе.
Специалисты, подсчитывающие количество прослушиваний, учитывали данные с различных платформ, в том числе YouTube.
Интересно, что ранее появились новости о том, как пилот пассажирского самолета парализовал работу аэропорта в Аргентине, когда прослушивал Despacito. Летчик не выключил микрофон и транслировал песню для наземных служб прямо с воздуха, на 15 минут нарушив связь с главным международным аэропортом Аргентины Эсейса имени министра Пистарини.