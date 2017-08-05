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05 августа 2017
04 августа 2017
04:22  05 августа 2017 0

Актриса из «Секса в большом городе» может стать губернатором Нью-Йорка

Синдию Никсон считают привлекательным кандидатом с прогрессивными идеямиФОТО: Wikimedia Commons

Синдия Никсон, исполнившая роль Миранды Хоббс в популярном сериале «Секс в большом городе» собирается выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора американского штата Нью-Йорк.

Актриса придерживается либеральных взглядов и может составить конкуренцию действующему губернатору штата Эндрю Куомо, который вновь готов выдвинуть свою кандидатуру на выборах в 2018 году. Никсон никак не прокомментировала данную новость, но ранее высказывалась о желании стать политическим деятелем и принять участие в губернаторских выборах.

По мнению аналитика Билли Истона из The Wall Street Journal, Никсон рассматривается как кандидат с прогрессивными идеями. Журналист расценивает позицию актрисы наиболее привлекательной для избирателей, сообщает телеканал 360.

Сериал «Секс в большом городе» выходил в эфир с 1998 по 2004 год по телеканалу HBO. Он имел огромную популярность среди зрителей и получил семь премий «Эмми», восемь «Золотых глобусов» и 11 раз был удостоен награды «Гильдии киноактеров». В нем рассказывалось о жизни четырех лучших подруг, которые жили в Нью-Йорке. Синтия Никсон сыграла одну из подруг, адвоката Миранду Хоббс.

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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