ВСУ использовали новый тип дронов при атаке на Махачкалу

ВСУ ударили по Махачкале дронами нового типа
ВСУ использовали ранее не применявшиеся на территории России беспилотники во время атаки на Махачкалу. Об этом сообщают СМИ. Речь идет о дронах с иностранными обозначениями, которые до сих пор фиксировались только в приграничных регионах.
«Атака на Махачкалу выявила смену тактики ВСУ с использованием ранее не замеченных в глубине России БПЛА», — пишет Life.ru. Эксперты полагают, что речь идет о модифицированных аппаратах «Чаклун», способных покрывать расстояния до 900 километров.
Ранее мэр Махачкалы Джамбулат Салавов сообщил, что одно из городских предприятий подверглось удару со стороны ВСУ. В результате атаки беспилотников пострадавших, по предварительным данным, нет. Точная информация о масштабах повреждений уточняется. На месте происшествия работают все экстренные службы.
