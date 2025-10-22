ВСУ использовали новый тип дронов при атаке на Махачкалу

ВСУ ударили по Махачкале дронами нового типа Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

ВСУ использовали ранее не применявшиеся на территории России беспилотники во время атаки на Махачкалу. Об этом сообщают СМИ. Речь идет о дронах с иностранными обозначениями, которые до сих пор фиксировались только в приграничных регионах.

«Атака на Махачкалу выявила смену тактики ВСУ с использованием ранее не замеченных в глубине России БПЛА», — пишет Life.ru. Эксперты полагают, что речь идет о модифицированных аппаратах «Чаклун», способных покрывать расстояния до 900 километров.