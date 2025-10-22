Амурчанина задержали за шпионаж в пользу Украины
22 октября 2025 в 11:50
Органы ФСБ задержали жителя Амурской области. Поводом для ареста стал шпионаж в пользу Киева. Злоумышленник готовился передать информацию о передвижениях военной техники по Транссибу. О случившимся сообщила пресс-служба ЦОС ФСБ
