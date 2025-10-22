В Минобороны России внедрили систему контроля за расходованием бюджета
22 октября 2025 в 12:55
В Министерстве обороны России запущена система контроля за использованием средств военного бюджета. О нововведении сообщил первый заместитель главы ведомства Руслан Цаликов. Ранее поступала информация о переходе Минобороны на электронный документооборот.
