В Финляндии предложили признать новые российские территории
Финский политик Мема призвал признать новые российские территории
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Западные страны должны признать новые границы России. Об этом сообщил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема. По его мнению, подход двойных стандартов в международной политике недопустим, и признание новых границ РФ будет логичным шагом для обеспечения мира.
«Границы можно переопределить, если это обеспечит мир, хороший пример — Косово. Лицемерно с нашей стороны, что мы можем признать новые границы Косово, а когда это делает Россия для защиты русскоговорящего населения, то мы это отвергаем. Мы должны признать границы новых регионов России...» — написал Мема на своей странице в соцсети Х.
Ранее The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с украинским главой Владимиром Зеленским предложил Киеву рассмотреть возможность передачи части территорий с целью завершения вооруженного конфликта с Россией. По данным газеты, Трамп выразил мнение, что Зеленскому следовало бы пойти на территориальные уступки «для прекращения кровопролития». Однако, как отмечают NYT, несмотря на высказанную инициативу, по итогам переговоров американский президент поддержал позицию Зеленского, который отказался обсуждать подобные сценарии.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
- удивленный22 октября 2025 12:59что за Мема?