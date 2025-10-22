Финский политик Мема призвал признать новые российские территории Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Западные страны должны признать новые границы России. Об этом сообщил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема. По его мнению, подход двойных стандартов в международной политике недопустим, и признание новых границ РФ будет логичным шагом для обеспечения мира.

«Границы можно переопределить, если это обеспечит мир, хороший пример — Косово. Лицемерно с нашей стороны, что мы можем признать новые границы Косово, а когда это делает Россия для защиты русскоговорящего населения, то мы это отвергаем. Мы должны признать границы новых регионов России...» — написал Мема на своей странице в соцсети Х.