В Ростовской области самосвал с поднятым кузовом влетел в путепровод
Врезавшись в путепровод, водитель погиб на месте аварии
Фото: Анна Майорова © URA.RU
На трассе М-4 «Дон» водитель самосвала с поднятым кузовом врезался в путепровод и погиб. Из-за аварии на трассе сейчас семикилометровая пробка, сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.
«Водитель 1977 года рождения, управляя грузовым автомобилем „Шакман“, допустил наезд на балку перекрытия мостового сооружения. <...> В результате ДТП водитель грузового автомобиля погиб на месте происшествия», — говорится в сообщении ведомства. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, они устанавливают обстоятельства ДТП.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.