Происшествия

ДТП

В Ростовской области самосвал с поднятым кузовом влетел в путепровод

На трассе М-4 «Дон» водитель самосвала врезался в путепровод и погиб
22 октября 2025 в 12:22
Врезавшись в путепровод, водитель погиб на месте аварии

Врезавшись в путепровод, водитель погиб на месте аварии

Фото: Анна Майорова © URA.RU

На трассе М-4 «Дон» водитель самосвала с поднятым кузовом врезался в путепровод и погиб. Из-за аварии на трассе сейчас семикилометровая пробка, сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

«Водитель 1977 года рождения, управляя грузовым автомобилем „Шакман“, допустил наезд на балку перекрытия мостового сооружения. <...> В результате ДТП водитель грузового автомобиля погиб на месте происшествия», — говорится в сообщении ведомства. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, они устанавливают обстоятельства ДТП.

 

