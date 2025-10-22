Полезен для профилактики рака, но опасен для почек: неожиданные польза и вред ибупрофена

Ибупрофен может снижать риск развития рака Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ибупрофен, широко применяемый для снятия боли и воспаления, может обладать потенциалом в профилактике онкологических заболеваний. К такому выводу пришли исследователи из Университета Кингстона. В ходе исследования было установлено, что у женщин, принимавших не менее 30 таблеток ибупрофена ежемесячно, риск развития рака эндометрия снижался на 25% по сравнению с теми, кто использовал препарат эпизодически.

Также имеются сведения, что применение ибупрофена может снизить вероятность развития рака кишечника, молочной железы, легких и предстательной железы. Однако специалисты подчеркивают, что самостоятельное и регулярное использование препарата без консультации с врачом сопряжено с серьезными рисками. Польза и вред ибупрофена — в материале URA.RU.

Что такое ибупрофен

Исследования показывают возможную защитную роль противовоспалительного препарата Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ибупрофен представляет собой нестероидное противовоспалительное средство (НПВП), относящееся к производным пропионовой кислоты и обладающее болеутоляющими и жаропонижающими свойствами. Среди наиболее распространенных побочных реакций отмечаются появление изжоги и кожной сыпи. В то же время, по сравнению с другими препаратами этой группы, ибупрофен реже вызывает желудочно-кишечные кровотечения.

Механизм действия препарата хорошо изучен и подтвержден клинической эффективностью. Ибупрофен включен в перечень важнейших лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения, а также входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в РФ.

Польза ибупрофена

Профилактика рака матки

Ибупрофен может снизить риск развития рака эндометрия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Согласно исследованию 2025 года, ибупрофен способен уменьшить вероятность развития рака эндометрия — самой распространенной формы злокачественных новообразований матки, возникающей в ее слизистой оболочке (эндометрии). В рамках исследования «Простата, легкие, колоректальный рак и яичники» (PLCO) было проанализировано состояние здоровья более 42 тысяч женщин в возрасте от 55 до 74 лет на протяжении 12 лет. Участницы, регулярно принимавшие не менее 30 таблеток ибупрофена в месяц, продемонстрировали на 25% меньший риск развития рака эндометрия по сравнению с теми, кто употреблял менее четырех таблеток ежемесячно. Наиболее заметный защитный эффект наблюдался у женщин с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Следует отметить, что другой распространенный нестероидный противовоспалительный препарат — аспирин — не показал аналогичного снижения риска возникновения рака эндометрия ни в этом, ни в ряде других исследований. Также исследовалась роль других НПВП, таких как напроксен, в профилактике опухолей толстой кишки, мочевого пузыря и молочной железы. Эффективность использования этих препаратов зависит от типа опухоли, наследственной предрасположенности и наличия сопутствующих заболеваний.

Профилактика других видов онкологии

Ибупрофен также может снижать риск развития рака кишечника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Потенциальные противоопухолевые свойства ибупрофена не ограничиваются только борьбой с раком эндометрия. Научные исследования свидетельствуют о том, что препарат может также снижать вероятность развития рака кишечника, молочной железы, легких и предстательной железы. В частности, у пациентов, ранее перенесших рак кишечника и принимавших ибупрофен, отмечался более низкий риск рецидива. Кроме того, имеются данные, согласно которым ибупрофен замедляет рост опухоли и продлевает жизнь при колоректальном раке, а также может оказывать защитное действие против рака легких, особенно у курящих людей.

Воспалительный процесс считается одной из ключевых характеристик рака, и ибупрофен обладает выраженными противовоспалительными свойствами. Препарат ингибирует активность фермента циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2). Это приводит к уменьшению синтеза простагландинов — химических соединений, способствующих развитию воспаления и стимулирующих клеточный рост, в том числе злокачественных клеток. Снижение уровня простагландинов может препятствовать прогрессированию опухолевого процесса.

Кроме того, исследования показывают, что ибупрофен способен воздействовать на ряд генов, связанных с онкологическими заболеваниями. Эти гены обеспечивают выживание раковых клеток в условиях низкого содержания кислорода и способствуют их сопротивляемости терапии. Предполагается, что ибупрофен снижает активность перечисленных генов, повышая уязвимость опухолевых клеток. Помимо этого, препарат может оказывать влияние на структуру ДНК внутри клеток, что потенциально способствует повышению эффективности химиотерапевтического лечения.

Вред ибупрофена

Язвы, кровотечения и поражение почек

Эксперты предостерегают от самолечения ибупрофеном Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Несмотря на существующую пользу лекарства, специалисты предупреждают о недопустимости самостоятельного применения ибупрофена с целью профилактики рака. Продолжительный или избыточный прием НПВП способен привести к серьезным побочным явлениям, среди которых — язвы желудка, кровотечения в желудочно-кишечном тракте и нарушение функции почек.

В отдельных случаях возможно развитие сердечно-сосудистых осложнений, в том числе инфарктов и инсультов. Кроме того, НПВП могут вступать во взаимодействие с различными медикаментами, такими как варфарин и определенные антидепрессанты, что повышает риск кровотечений и других неблагоприятных последствий.

Сейчас эксперты сходятся во мнении, что наиболее эффективной стратегией предупреждения рака остается корректировка образа жизни: включение в рацион противовоспалительных продуктов, поддержание нормальной массы тела и регулярная физическая активность. Хотя привычные медикаменты иногда демонстрируют неожиданные перспективы, до получения убедительных научных данных оптимальным подходом к профилактике рака считается традиционный и проверенный.

Повышение давления и нагрузка на сердце

Помимо прочего, пациентам с неконтролируемой артериальной гипертензией, обезвоживанием, а также страдающим алкоголизмом, следует воздерживаться от приема ибупрофена. По словам врачей, у людей с плохо контролируемой гипертонией ибупрофен способен вызывать дополнительное повышение артериального давления и нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Также во время приема ибупрофена следует исключить употребление спиртных напитков и ограничить потребление соли, поскольку эти факторы способствуют накоплению жидкости и сужению сосудов. В сочетании с препаратом это может привести к ухудшению состояния кровообращения.

Не более семи дней

Ибупрофен нельзя пить больше семи дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

При острой боли допускается использование ибупрофена. Например, при головных болях или травмах, полученных во время занятий спортом, препарат разрешается принимать на протяжении одного-двух дней, однако превышать срок применения в 3–7 дней категорически не рекомендуется.

