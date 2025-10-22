Верховный суд разрешил штрафовать водителей с двух камер подряд

ВС не нашел нарушения в штрафах, вынесенных подряд с двух камер Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Верховный суд РФ разрешил привлекать водителей к ответственности за превышение скорости несколько раз подряд, если нарушения фиксируются разными дорожными камерами даже с минимальным временным интервалом. Об этом говорится в опубликованном постановлении по делу ООО «Автомобильно-транспортное предприятие-1» из Воронежа.

Поводом для разбирательства стали два штрафа для одного автобуса за превышение скорости с разницей в 22 секунды на участке с разрешенной скоростью 60 километров в час. В решении суда отмечается, что даже при незначительном временном промежутке между нарушениями, если они зафиксированы разными камерами в разных точках, речь идет о самостоятельных правонарушениях.

В материалах дела указано, что оба штрафа были выписаны автобусу, который 4 мая 2023 года двигался по центру Воронежа и дважды превысил скорость, разогнавшись до 85 километров в час. Первый раз нарушение зафиксировала камера в 9:06:48, второй — в 9:07:10. В ГИБДД поступили данные с двух разных комплексов, после чего транспортное предприятие получило два постановления о штрафе по 500 рублей каждое. Суд первой и апелляционной инстанции отказал в удовлетворении жалобы компании, и Верховный суд подтвердил их решения.

