«Горыныч» уничтожил две украинских ДРГ в районе Константиновки
Диверсионно-разведывательные группы уничтожили бойцы «Горыныча»
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Бойцы подразделения ФСБ «Горыныч» уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ на окраинах Константиновки (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ республики.
«Антитеррористическое подразделение „Горыныч“ регионального управления ФСБ России во взаимодействии с четырьмя ОМСБР (отдельными мотострелковыми бригадами — прим. URA.RU) Южного военного округа ведёт охоту на украинских диверсантов на константиновском направлении», — пишет РИА Новости со ссылкой на силовиков. Отмечается, что сотрудники ФСБ выследили и уничтожили группы ВСУ, которые направлялись в сторону Дзержинска. Они пытались укрыться в блиндажах. Также был уничтожен замаскированный вражеский танк Т-80 вместе с экипажем.
Средства противовоздушной обороны отразили ночную атаку 33 украинских беспилотников на 11 регионов России. В Мордовии повреждено предприятие, также была совершена попытка удара по предприятию в Дагестане. Помимо этого, беспилотники были сбиты над Ленинградской, Псковской и Ростовской областей и рядом других. В восьми аэропортах вводились ограничения на взлет и посадку самолетов. Подробнее об атаке Украины по России в ночь на 22 октября — в материале URA.RU.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
