«Горыныч» уничтожил две украинских ДРГ в районе Константиновки

«Антитеррористическое подразделение „Горыныч“ регионального управления ФСБ России во взаимодействии с четырьмя ОМСБР (отдельными мотострелковыми бригадами — прим. URA.RU) Южного военного округа ведёт охоту на украинских диверсантов на константиновском направлении», — пишет РИА Новости со ссылкой на силовиков. Отмечается, что сотрудники ФСБ выследили и уничтожили группы ВСУ, которые направлялись в сторону Дзержинска. Они пытались укрыться в блиндажах. Также был уничтожен замаскированный вражеский танк Т-80 вместе с экипажем.

Средства противовоздушной обороны отразили ночную атаку 33 украинских беспилотников на 11 регионов России. В Мордовии повреждено предприятие, также была совершена попытка удара по предприятию в Дагестане. Помимо этого, беспилотники были сбиты над Ленинградской, Псковской и Ростовской областей и рядом других. В восьми аэропортах вводились ограничения на взлет и посадку самолетов. Подробнее об атаке Украины по России в ночь на 22 октября — в материале URA.RU.