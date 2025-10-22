Baza: башкирского полицейского подозревают в содействии нелегальным мигрантам
В Башкирии задержали замглавы МВД, против него возбуждено дело
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Уфе задержан замначальника управления по вопросам миграции МВД по Башкирии майор полиции Рустам Абдрафиков по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом сообщили telegram-каналы.
Рустам Абдрафиков был задержан региональными следователями и сотрудниками ФСБ 22 октября, пишет telegram-канал Baza. Отмечается, что против него возбуждено уголовное дело по статье об организации нелегальной миграции.
По информации канала, в здании регионального управления по вопросам миграции проводятся обыски сотрудниками СК и ФСБ. Изымается документация. Также обыски проходят в рабочем кабинете замначальника по вопросам трудовой миграции Вадима Тукташева, который курировал выдачу патентов иностранным гражданам.
