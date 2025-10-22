Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Скорая с беременной перевернулась под Новосибирском

22 октября 2025 в 12:29
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Женщина родила, ребенок жив

Женщина родила, ребенок жив

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Новосибирской области машина скорой помощи вылетела с трассы и перевернулась. Медики везли роженицу, сообщили в соцсетях.

«Автомобиль скорой помощи вылетел с трассы и перевернулся в Краснозёрском районе. По словам автора фото, спецтранспорт перевозил роженицу», — пишет telegram-канал ACT-54 black. По данным местного минздрава, состояние двоих пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Еще один человек находится в тяжелом состоянии. Беременная родила, ребенок живой. На место происшествия выехала бригада санавиации.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал