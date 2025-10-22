Скорая с беременной перевернулась под Новосибирском
Женщина родила, ребенок жив
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Новосибирской области машина скорой помощи вылетела с трассы и перевернулась. Медики везли роженицу, сообщили в соцсетях.
«Автомобиль скорой помощи вылетел с трассы и перевернулся в Краснозёрском районе. По словам автора фото, спецтранспорт перевозил роженицу», — пишет telegram-канал ACT-54 black. По данным местного минздрава, состояние двоих пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Еще один человек находится в тяжелом состоянии. Беременная родила, ребенок живой. На место происшествия выехала бригада санавиации.
