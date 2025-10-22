Юрист предупредил, где ни в коем случае нельзя выгуливать собак, чтобы не нарваться на штраф
За выгул собаки на детской площадки можно получить штраф до трех тысяч рублей
Фото: Илья Московец © URA.RU
В России за выгул собак на огороженной территории детских или спортивных площадок, школ и детсадов грозит штраф до трех тысяч рублей. Об этом рассказал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
«Ключевое нововведение — конкретизация зон, где выгул запрещен. Нарушением считается появление с собакой на огороженной территории детской или спортивной площадки, школы или дошкольного учреждения. Штраф для гражданина — до 3 тысяч рублей, для юридических лиц — до 30 тысяч рублей», — цитирует РИА Новости Хаминского. Также он напомнил, что ношение намордника обязательно везде для потенциально опасных собак. Однако остальные собаки тоже должны быть в намордниках — только в таких местах, как, например, лифт, рынки, общественный транспорт.
Со 2 октября в Москве ввели штрафы до 3 тысяч рублей за выгул собак на огороженных территориях детских и спортивных площадок, школ и детсадов, пишет «Царьград». Контроль за соблюдением нового закона возложен на правоохранителей и жителей города. Основное нововведение заключается в уточнении зон, где выгул запрещен. Нарушением считается приход с собакой на огороженную территорию детской или спортивной площадки, школы или дошкольного заведения
