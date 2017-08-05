Украина возмущена поездкой Дмитрия Медведева в Крым

Украинский МИД выразил протест в связи с поездкой главы кабинета министров России Дмитрия Медведева в Крым. Его визит связан с обсуждением развития промышленности на полуострове.
Украинская сторона передала ноту протеста российскому Министерству иностранных дел, назвав поездку вице-премьера в Крым «нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».
«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом в Крым российской делегации во главе с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым», — цитирует RT сообщение пресс-службы украинского ведомства внешней политики.
В июне нота протеста была передана российскому МИД в связи с визитом в Крым президента РФ Владимира Путина.