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05 августа 2017
04 августа 2017
07:29  05 августа 2017 0

Украина возмущена поездкой Дмитрия Медведева в Крым

Украина протестует против визита Медведева в КрымФото: archive.government.ru
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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Украинский МИД выразил протест в связи с поездкой главы кабинета министров России Дмитрия Медведева в Крым. Его визит связан с обсуждением развития промышленности на полуострове.

Украинская сторона передала ноту протеста российскому Министерству иностранных дел, назвав поездку вице-премьера в Крым «нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом в Крым российской делегации во главе с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым», — цитирует RT сообщение пресс-службы украинского ведомства внешней политики.

В июне нота протеста была передана российскому МИД в связи с визитом в Крым президента РФ Владимира Путина.

Сергей Снегирев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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