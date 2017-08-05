Медведев расширил список запрещенных наркотиков

11:50 05 августа 2017 0

В прошлый раз Медведев расширял список в июле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство РФ расширило перечень наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров. Соответствующий документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

По постановлению Дмитрия Медведева в России 14 видов синтетических наркотиков, в том числе новых психоактивных веществ (НПВ), внесли в запрещенный список. Они, исходя из текста документа, способствуют поддержанию высокой степени наркоугрозы в стране.

«В раздел „наркотические средства“ внесено 14 НПВ, одно НПВ — в группу „психотропные вещества“, две позиции изменены из-за выявления их новых производных. Еще 15 веществ, включенных в разделы отдельными позициями, сходны по структуре с наркотиками и психотропными веществами, уже включенными в перечень. При этом они не считаются их производными, что позволяет обходить установленные запреты», — говорится в официальном сообщении на сайте правительства.

Напомним, что в прошлый раз подобное изменение закона произошло 15 июля 2017 года. Тогда в список запрещенных препаратов добавили восемь веществ, оборот которых ограничен: фторбромазепам, дезхлорэтизолам, клоназолам, меклоназепам, диклазепам, нифоксипам, пиразолам, и этизолам.