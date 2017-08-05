17:04 05 августа 2017 0

Грязь с пляжей вывозят в море Фото: блог Михаила Нефедова

В Интернете появились снимки с ужасными видами пляжей для туристов в Евпатории, где люди отдыхают буквально в грязи, которая застилает не только побережье Черного моря, но и портит воду.

«Вода на 30 метров шоколадного цвета. Ребята прорубают канал, чтобы отдыхающие могли пробраться к морю и не завязнуть в вонючей жиже. Думаю, вы догадываетесь, какой стоит запах, когда все это гниет на солнце», — пишет блогер Михаил Нефедов.

Мужчина удивляется тому, как много россиян предпочитают посещать Крым, несмотря на плохую погоду в этом сезоне, высокими ценами на проживание, плохим сервисом и открывшейся Турцией.

По словам отдыхающего, несмотря на ужасное состояние некоторых пляжей в Евпатории, те, кто их обслуживают, все же стараются хоть что-то сделать, чтобы облегчить отдых гостей.

«Они грузят эту гадость на катамараны и вывозят в море, а там сбрасывают. Хотя было бы круче продавать все это местным фермерам, ведь это богатый минералами перегной», — пишет Нефедов.

1/5 Фото: блог Михаила Нефедова

Видео: страничка Instagram Михаила Нефедова

Как ранее писало «URA.RU» в Сети появилось видео, где вонючая вода из канализации вылилась огромным потоком на пляж и напугала туристов в Сочи.