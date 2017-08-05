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05 августа 2017
Главные новости Москвы
14:54  05 августа 2017 3

Выброс вонючей канализации в море перепугал туристов в Сочи. ВИДЕО

Грязная жижа попала в Черное мореФото: скрин с видео

Туристов в Сочи перепугал выброс канализации, который произошел на пляже в море. Черная зловонная жижа заставила отдыхающих в ужасе выскочить на берег.

Неприятное происшествие случилось в пятницу, 4 августа, когда на берегу и в воде находилось много туристов. Огромный поток зловонной жидкости темного цвета вырвался из-под гальки и начал растекаться по прибрежной зоне. Очевидцы сняли поток на видео и выложили в Youtube.

«Я такого кошмара ещё не видела. Поразило, что несколько человек не выскочили из воды, как другие, а продолжали торчать в самой жиже. Неужели не было никакого запаха и они не видели, что не в воде находятся, а в грязи?», — поделилась своими впечатлениями одна из свидетельниц происшествия.

Как прокомментировали порталу БлогСочи в администрации города, ничего страшного не случилось. «На пляже Чкаловский произошел выброс питьевой воды, который спровоцировала авария на магистральном водоводе диаметром 800 мм на ул. Медовая. Это повлекло за собой смыв примесей грунта и земли со стен ливневого коллектора, что и дало соответствующий окрас потоку. Выброс питьевой воды не влечет угрозы экологии. Взятые пробы не выявили патогенной флоры».

Однако недоверчивые пользователи ставят под сомнение заявление чиновников. «Уже и пробы взяли. Ну-ну…». «Предлагаю чиновникам выпить эту «питьевую воду».

Сергей Снегирев
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