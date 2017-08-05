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05 августа 2017
Главные новости Москвы
19:48  05 августа 2017 0

Мужчина похитил британскую фотомодель и выставил ее на аукцион

Дзюдо. Хан-магомедов Камал. Пуляев Михаил. Кузютина Наталья. Челябинск, фотоаппарат, объектив, никон
Девушку украли во время фотосессииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Великобритании злоумышленник похитил 20-летнюю британскую модель в Милане, после чего выставил ее на аукцион в теневом сегменте Интернета.

Девушка прибыла в Милан для участия в фотосессии, подстроенной выходцем из Польши Лукашем Хербой. Во время съемки мужчина поставил модели укол с наркотическим веществом, после чего взял ее в заложницы, пишет RT.

После этого злоумышленник выставил на аукционе в теневом сегменте Интернета лот с пленницей за 300 тысяч евро в биткоинах.

В неволе девушка провела около недели, после чего бандит рушил ее отпустить, узнав, что у модели есть маленький сын. После чего злоумышленника поймала полиция.

Стражи порядка полагают, что похититель фотомодели состоит в группировке «Черная смерть», занимающейся продажей людей на черном рынке Интернета.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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