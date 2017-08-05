Мужчина похитил британскую фотомодель и выставил ее на аукцион

В Великобритании злоумышленник похитил 20-летнюю британскую модель в Милане, после чего выставил ее на аукцион в теневом сегменте Интернета.
Девушка прибыла в Милан для участия в фотосессии, подстроенной выходцем из Польши Лукашем Хербой. Во время съемки мужчина поставил модели укол с наркотическим веществом, после чего взял ее в заложницы, пишет RT.
После этого злоумышленник выставил на аукционе в теневом сегменте Интернета лот с пленницей за 300 тысяч евро в биткоинах.
В неволе девушка провела около недели, после чего бандит рушил ее отпустить, узнав, что у модели есть маленький сын. После чего злоумышленника поймала полиция.
Стражи порядка полагают, что похититель фотомодели состоит в группировке «Черная смерть», занимающейся продажей людей на черном рынке Интернета.