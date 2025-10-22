Воздушную атаку ВСУ пресекли на Ленобласть
22 октября 2025 в 08:55
Фото: © URA.RU
Дежурные силы российской ПВО перехватили и уничтожили три украинских беспилотника в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Вражеская атак была пресечена в Лужском районе. Информации о пострадавших и повреждениях не поступало.
