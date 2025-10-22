Не надо ставить крест: психолог дала совет ищущей любовь Ирине Горбачевой
Ирина Горбачева честно высказалась о личном
Фото: instagram / irina_gorbacheva (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Актриса Ирина Горбачева после двух разводов пытается построить личную жизнь, но пока безуспешно. Звезда призналась, что зарегистрировалась на сайте знакомств, но использование онлнай-сервиса принесло одни разочарования. В частности, один из потенциальных кавалеров решил просто не приходить на встречу.
Отчаявшаяся Ирина решила: больше любовь она искать не будет. Однако психолог Наталья Наумова в беседе с URA.RU призывает не ставить крест на онлайн-сервисах, ведь и так можно встретить свою половинку.
«Не надо после нескольких неудачных опытов в онлайн-сервисах знакомств ставить на них крест. Найти любовь и своего человека там можно — множество пар тому доказательство. Можно найти и легкие отношения. Главное — уметь взаимодействовать с другими людьми и четко обозначить свои потребности», — советует эксперт.
Проще говоря — хотите встретить своего человека, сразу без прикрас и двойных смыслов донесите информацию, что именно ищете на этом сервисе. Не тратьте ни свое, ни чужое время, а также сразу «отфильтруйте» всех тех, с кем не совпадают стремления. Ищете серьезные отношения — так и пишите сразу.
«Лучше переходить сразу на разговор по телефону или видео, записывайте друг другу голосовые и кружочки. И не затягивайте со встречами. Поэтому лучше искать партнера в своем регионе, чтобы быстрее выстраивать контакт, понимать, подходит человек или нет», — рекомендует Наумова.
Любовь действительно можно встретить где угодно и когда угодно, даже если намерено не искать. Но если сейчас среди инструментов есть онлайн-сервисы знакомств, почему бы ими не воспользоваться? «Такие площадки полезны в том числе тем, кто работает в офисах, где, как известно, служебные романы не приветствуются. Важно не пренебрегать возможностями. Когда у человека есть потребность в знакомстве, надо ей не препятствовать», — резюмировала психолог.
Ирина была замужем за актером Григорием Калининым, а также украинским музыкантом Антоном Савлеповым — участником групп Quest Pistols и «Агонь». Со вторым мужем актриса развелась из-за политических взглядов.
