Россиянам напомнили, когда начнут аннулировать права из-за болезней

С1 марта 2027 года права будут аннулироваться при выявлении опасных заболеваний

В России с 1 марта 2027 года водительские права будут аннулироваться в случае обнаружения у граждан опасных заболеваний, включая психические расстройства. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов. По его словам, новая норма закреплена в законе, который вступит в силу весной 2027 года.

«С 1 марта 2027 года в России вступит в силу закон, согласно которому водительские права гражданина будут аннулироваться при выявлении у него опасных заболеваний, включая психические расстройства», — заявил парламентарий. Его слова передает РИА Новости.

Колунов пояснил, что данные о состоянии здоровья водителей будут вноситься в единый государственный информационный реестр Минздрава России (ЕГИСЗ), к которому получит доступ МВД. Как только медорганизация зафиксирует противопоказание к управлению транспортным средством, эта информация поступит в реестр. После водителю будет назначено внеочередное медицинское освидетельствование. В случае неявки водительское удостоверение будет автоматически признано недействительным.

Сейчас, по словам депутата, водители обязаны проходить медосвидетельствование только раз в 10 лет — при замене удостоверения по истечении его срока действия. На практике это приводит к тому, что даже при наличии противопоказаний к управлению транспортом человек может продолжать ездить до следующей замены прав. Колунов подчеркнул, что это создает угрозу безопасности на дорогах для всех участников движения. Нововведение позволит своевременно выявлять водителей с опасными заболеваниями и предотвращать риски, связанные с их нахождением за рулем.