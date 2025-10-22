Логотип РИА URA.RU
Задержанная летом ДРГ причастна к подрыву моста, упавшего на поезд под Брянском

22 октября 2025 в 09:02
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Задержанные в августе в Брянской области диверсанты причастны к подрыву автомобильного моста, который обрушился на пассажирский поезд Москва — Климов в начале июня. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Если взять последнее: ДРГ (диверсионно-разведывательная группа — прим. URA.RU) не прошла, ее там взяли наши росгвардейцы вместе с управлением ФСБ по Брянской области. Шли шесть матерых, можно сказать, спецназовцев, они их уничтожили, двоих взяли в плен. <...> Это было именно тогда, когда взорвали они мост. После этого их взяли. Мост, который обрушился на поезд Москва — Климов», — заявил Богомаз в разговоре с РИА Новости.

По словам главы области, усиленные меры безопасности в регионе позволили предотвратить дальнейшие диверсии на приграничных территориях. Богомаз отметил, что в августе были задержаны трое участников украинской диверсионной группы, еще трое были ликвидированы при попытке сопротивления.

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки конструкции упали на проходящий под ним пассажирский поезд №86, следовавший по маршруту Климов — Москва, из-за чего локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов. В результате инцидента погибли семь человек, свыше 100 получили ранения. Следственный комитет расценил произошедшее как террористический акт.

Материал из сюжета:

Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

