Пилота британского лоукостера EasyJet признался в употреблении экстази перед полетами. Его приговорили к одному году тюрьмы условно.
Летчика задержали после того, как стражи порядка прослушали его разговор с наркодилерами из Франции. 49-летний пилот рассказал дилеру о проблемах, которые возникли у него в мае этого года при посадке в парижском аэропорту Орли. Перед этим мужчина употребил треть таблетки экстази, пишет РБК.
В суде пилот признался, что кроме эсктази регулярно употреблял кокаин и марихуану. Обычно это происходило за два или три дня до полета. После разбирательств полиции руководство авиакомпании уволило пилота. Теперь мужчину приговорили к условному сроку.