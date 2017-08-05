На состоявшемся в субботу, 5 августа, заседании Совета по развитию местного самоуправления в Кирове, президент России Владимир Путин заявил, что местные власти должны приветствовать инициативы граждан.
«Заниматься бюрократическим футболом категорически неправильно», — приводит RT слова президента.
Как отметил Владимир Путин, он уже говорил об этом в послании Федеральному собранию, однако не все представители власти его услышали, проявив неуважение к мнению граждан.
Напомним, субботу президент РФ провел в Кирове, где принял участие в рабочей встрече с губернатором Игорем Васильевым, посетил Кировский клинико-диагностический центр, а также провел заседание Совета по развитию местного самоуправления.