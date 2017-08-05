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06 августа 2017
05 августа 2017
23:22  05 августа 2017 0

Путин призвал чиновников не заниматься «бюрократическим футболом»

По словам президента, есть масса механизмов, чтобы реализовать инициативы гражданФото: официальный сайт президента РФ

На состоявшемся в субботу, 5 августа, заседании Совета по развитию местного самоуправления в Кирове, президент России Владимир Путин заявил, что местные власти должны приветствовать инициативы граждан.

«Заниматься бюрократическим футболом категорически неправильно», — приводит RT слова президента.

Как отметил Владимир Путин, он уже говорил об этом в послании Федеральному собранию, однако не все представители власти его услышали, проявив неуважение к мнению граждан.

Напомним, субботу президент РФ провел в Кирове, где принял участие в рабочей встрече с губернатором Игорем Васильевым, посетил Кировский клинико-диагностический центр, а также провел заседание Совета по развитию местного самоуправления.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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