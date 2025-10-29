Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

Путин раскрыл характеристики новой российской ракеты

Путин: ракета «Посейдон» значительно мощнее «Сармата»
29 октября 2025 в 17:25
Путин сравнил аппарат "Посейдон" и ракету "Сармат"

Путин сравнил аппарат «Посейдон» и ракету «Сармат»

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Президент Российской Федерации Владимир Путин, сравнивая ракету «Сармат» и аппарат «Посейдона», заявил, что последний лидирует по мощности.

«Мощность „Посейдона“ значительно превышает мощность ракеты „Сармат“», — заявил Владимир Путин. Его слова передает ТАСС. Также президент отметил, что ракета «Сармат» поступит на боевое дежурство в ближайшее время.

Ранее президент России сообщал, что ракетный комплекс «Сармат», представляющий собой шахтную установку с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой, скоро поступит на боевое дежурство. По сведениям властей, новая ракета оснащена жидкостным двигателем и разработана для усиления стратегических возможностей страны.

