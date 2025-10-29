Путин раскрыл характеристики новой российской ракеты
Путин сравнил аппарат «Посейдон» и ракету «Сармат»
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Президент Российской Федерации Владимир Путин, сравнивая ракету «Сармат» и аппарат «Посейдона», заявил, что последний лидирует по мощности.
«Мощность „Посейдона“ значительно превышает мощность ракеты „Сармат“», — заявил Владимир Путин. Его слова передает ТАСС. Также президент отметил, что ракета «Сармат» поступит на боевое дежурство в ближайшее время.
Ранее президент России сообщал, что ракетный комплекс «Сармат», представляющий собой шахтную установку с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой, скоро поступит на боевое дежурство. По сведениям властей, новая ракета оснащена жидкостным двигателем и разработана для усиления стратегических возможностей страны.
