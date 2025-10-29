Народные приметы ноября: что категорически нельзя делать перед зимой 2025

Ноябрь в народных приметах считался месяцем установления зимы и подготовки к ней, а также предвестником урожая Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Ноябрь на Руси называли «месяцем тишины» или «сумерками года». В это время природа замирала, дни становились короткими, а ночи — длинными и темными. Люди верили, что в это время граница между мирами тонка, и нечистая сила особенно активна, а потому у каждого дня были свои запреты и обряды. URA.RU приводит основные приметы ноября.

Главные приметы ноября

Погода:

Ранний снег — к ранней весне. Если снег прочно ляжет в первой половине ноября, значит, и сходить ему рано, примерно в марте.

Утренний туман, особенно если в нем кружатся снежинки (называемая «ледяная крупа»), — верный знак грядущей оттепели. А вот густой иней на деревьях с утра, наоборот, кричит о приближающихся морозах.

Если ноябрь выдается сухим и солнечным, а не пасмурным и дождливым, как это обычно бывает, — ожидается неурожайный год. Земля не напиталась влагой, и озимые могут взойти плохо.

Листопад — главный осенний маркер. Если к середине месяца деревья стоят голые — зима будет короткой и относительно мягкой. Если же листва, особенно на дубе и березе, держится крепко — готовьтесь к долгим морозам и метелям.

Птицы и звери:

Синички и снегири — главные зимние вестники. Если они с самого начала месяца жмутся к домам, крутятся у кормушек — это верная примета, что морозы не за горами.

Утки, которые не спешат улетать в теплые края, вовсе не ленятся. Они интуитивно чувствуют, что зима будет короткой и мягкой, с частыми оттепелями, а значит, и корма хватит.

Ваша домашняя собака стала вялой, много спит и не хочет идти на прогулку? Это не просто осенняя хандра. Так животное реагирует на падение атмосферного давления, которое предвещает затяжное ненастье.

Если заяц перебежал дорогу — жди мелких неурядиц и препятствий в делах. А вот если белка перебежала путь — это, наоборот, к удаче, особенно в дороге.

Приметы в начале ноября

1 ноября — Иванов день

1 ноября на Руси называли Ивановым днем — не путать с Иваном Купалой летом. В этот день, по народным поверьям, осень окончательно уходила, и на землю вступали холода. Люди внимательно следили за погодой: если стоял мороз и шел снег, это предвещало хмурую, дождливую весну. А если день был теплым и прохладным — ожидали раннего и солнечного пробуждения природы.

Особое внимание уделяли сорокам — птицам, считавшимся посредниками между мирами. Если сороки спокойно клевали корм во дворе, не шумели и не улетали — это был добрый знак. Считалось, что такие птицы не потревожат домового, а тот, в свою очередь, будет говорить о доме, скоте и урожае. Напротив, если сороки кричали, метались или не подходили вовсе — ожидали беды: болезни, пожары или ссоры в семье.

2 ноября — Артемьев день

2 ноября отмечали Артемьев день — чествование святого Артемия. День был посвящен домашним делам и хозяйственным заботам. Женщины квасили капусту на заготовку перед зимой, а мужчины укрепляли заборы и ворота. В народе говорили: «Дырявый забор — прощай, достаток». Забор считался границей между своим и чужим, защищающей от злых сил, нечисти и воров. Если он был в порядке — дом стоял крепко, семья жила в ладу. Также следили за инеем на деревьях: его раннее появление предвещало неурожайный год. Природа предупреждала о будущих трудностях.

3 ноября — Илларионов день

3 ноября посвящался трем святым Илларионам и назывался Илларионовым днем. Главное занятие в этот день — гадания на зиму. Если листва еще держалась на деревьях, ожидали суровую и долгую зиму. Если деревья были голыми — морозы будут умеренными. В этот день строго запрещалось:

отправляться в дорогу — считалось, что путник навлечет беду;

поднимать чужие вещи с земли — даже монетку или платок, так как это могло принести болезни, ссоры и горечь.

В народе месяц называли «грудень» (от «груда» — мерзлая земля) из-за того, что в это время земля подмерзала, но снег еще не выпадал

4 ноября — Казанская

4 ноября отмечали Казанскую икону Божией Матери, что соответствует современному Дню народного единства. В этот день дома не работали: не стирали, не шили, не выбирали. Любая работа могла нарушить божественный покой и привлечь несчастья. Вступление в брак в этот день сулило долгий и крепкий союз. Если стоял густой туман — ожидали оттепели. По наблюдениям, в этот день почти всегда шел дождь, считавшийся последним зовом осени перед зимой.

5 ноября — сумерки года

5 ноября — «сумерки года», световой день был очень коротким. Крестьяне завершали заготовку дров, от которой зависела жизнь семьи зимой. Тому, кто успевал все сделать вовремя, приметы сулили благополучие и тепло дома. Давать в долг деньги в этот день считалось опасным: верили, что заемщик попадет в беду и не вернет долг. День был временем завершения дел, закрытости и бережливости.

6 ноября — Афанасьев день

6 ноября называли Русским Светцем или Афанасьевым днем. День считался удачным для гаданий, особенно для незамужних девушек. Если гадание обещало встречу с суженым — готовили приданое. Приметы:

считается, что если встретить белую собаку — год будет беззаботным;

густая шерсть домашних животных после осенней линьки — признак холодной зимы.

7 ноября — Дедовские плачи

7 ноября посвящали воспоминаниям усопших. Ходили на кладбище, устраивали дома поминальные трапезы. На столе ставили любимые блюда умерших, а остатки раздавали бедным — это считалось актом умилостивления предков. По погоде тоже гадали: утренний туман — к оттепели, а вороны на тревожных ветках — к ветру.

8 ноября — блины и запрет на воду

8 ноября хозяйки пекли блины, первые снимали с молитвой. Мытье, стирка и выливание воды были под запретом, так как считалось, что грязная вода может навредить умершим душам. Если девушка не вышла замуж до 8 ноября, свадьба ожидалась только на Красной горке, весной.

Приметы в середине ноября

9 ноября — Зарок на Параскеву

9 ноября в народном календаре начинается особый период — Зарок на Параскеву. Это был не просто день: женщины давали обеты святой великомученице Параскеве, прося о помощи в делах сердечных, сельских или семейных. Например, девушка могла пообещать: «Если Параскева поможет мне встретить суженого, я сотку ей рушник и поставлю свечу в церкви». Нарушение зарока считалось опасным и могло принести несчастье. День считался сильным для устранения порчи, сглаза и злых заговоров. Злая сила в это время была особенно уязвима, а защита святой Параскевы особенно сильна. Бабки-знахарки совершали обряды с использованием воска, воды и молитв.

По погоде гадали на весну: если ложка снеговалась на еще теплую, сырую землю, весна придет рано и дружно. Если земля уже промерзла — ожидали затяжной, холодной весны с поздними заморозками.

10 ноября — Параскева Пятница

10 ноября отмечался день Параскевы Пятницы — одна из самых почитаемых святынь у крестьян. Святая считалась покровительницей женщин, ткачих, прях и всего домашнего хозяйства. В этот день вода и шум были под строгим запретом.

Нельзя было:

мыть голову — считалось, что можно «смыть разум»;

стирать белье — это «оскорбляло» святую;

громко смеяться или шуметь;

купать детей, особенно если они болели.

Существовал особый целебный обряд: если кто-то болел, мать шла к роднику, набирала чистую воду и по возвращении обмывала больного, читая молитву. Вода бралась только до восхода солнца, пока «духи не проснулись».

11 ноября — Настасья Стригальница

11 ноября чтили память святой Анастасии, в народе Настасьи Стригальницы. Она была покровительницей овец, пастухов и всех, кто работал с шерстью. В этот день завершали осеннюю стрижку овец — шерсть дальше росла уже не так густо. Хозяева угощали пастуха пирогом, квасом или другими дарами. Считалось: «Угости пастуха — год будет в шерсти и в хлебе». Сны этого дня считались вещими:

астры во сне — к удаче в делах;

герань на подоконнике — к благоприятным переменам, возможно, к переезду или замужеству.

12 ноября — Синичкин день

12 ноября отмечали Зиновия, в народе день назывался Синичкиным. С этого времени синицы и другие зимующие птицы поднимались ближе к жилью, ища корм. Люди делали кормушки из тыкв, коробок или бересты и вешали на деревья. Если синичка клевала корм во дворе — знак достатка и тепла в доме. Заяц, перебежавший дорогу — к неудаче или ссорам в семье.

Приметы по птицам:

пение ранним утром — к морозной ночи;

птицы клюют кору деревьев — к дождю.

13 ноября — День охотников и рыбаков

13 ноября охотники и рыбаки устраивали праздничные застолья. После удачного промысла первый улов продавали и на вырученные деньги покупали свечи, ставя их в церковь — чтобы отблагодарить Бога и святых. Пренебрежение обрядом считалось опасным: в следующий раз ни рыба, ни зверь не шли в руки.

Другие названия месяца — «снеговей», «листопад», «листогной», «бездорожник» — также указывали на ненастную погоду и подготовку к зиме

14 ноября — Осенние Кузьминки

14 ноября праздновали Осенние Кузьминки в честь святых Косьмы и Дамиана. День был веселым, почти карнавальным. Богатые семьи отправляли птицу родным как знак уважения. Незамужние девушки устраивали вечеринки: пели, гадали, играли. После застолья могли «воровать кур» у соседей — считалось, что это приносит удачу в любви.

15 ноября — Житницы

15 ноября — Житницы, день молитвы о сохранности зерна. В амбарах жил дух Овинник — хранитель урожая. Перед сушкой зерна огнем хозяин просил разрешения, чтобы не обидеть духа. Если все сделано правильно, зерно хранится невредимым всю зиму.

16 ноября — Анна Холодная

С 16 ноября начинаются морозы — день называли Анна Холодная. Доставали замороженные ягоды — клюкву, бруснику, морошку — варили из них кисели, компоты и начинки для пирогов. Ткань, сотканная в этот день, считалась целебной — её клали на больные места или вешали над колыбелью от сглаза.

17 ноября — День нечисти

17 ноября считался мистическим днем. Нечистая сила была особенно активна — черти, лешие могли забраться в печь и развести свой огонь. Правила:

не давать огонь соседям;

не покидать дом без нужды;

не давать в долг деньги — это сулило бедность.

День проходил в тишине и труде: женщины убирали, варили, пряли; мужчины чинили сани, топоры, обувь.

18 ноября — Последний день редьки

18 ноября завершали сбор редьки — последнего корнеплода. Ели ее с луком и постным маслом, особенно с квашеной капустой. В этот день девушки раскладывали монетки у крыльца, чтобы «приманить» удачу. Кто «поймает» клубок — встретит суженого и обретет счастье.

19 ноября — Павел Ледостав

19 ноября отмечали Павла Ледостава — водоемы покрылись льдом, готовились к зимней рыбалке. По птицам гадали:

вороны кружат — к снегопаду;

снегири жмутся на ветках — к сильному морозу.

20 ноября — Федотов день

С 20 ноября духи воды уходили в спячку до весны. Люди переставали бояться утопленников и злых духов. Федот считался покровителем рукоделия, девушки пряли, но связываться с водой нельзя было — это могло «запутать» судьбу.

Существовала также примета, что какая погода в ноябре, такой и будет апрель

Приметы в конце октября

21 ноября — Михайлов день

21 ноября — один из самых радостных дней ноября. Ярмарки заканчивались, крестьяне возвращали выручку за урожай. В красный угол ставили кашу, молоко, хлеб. Если домашние довольны — скот не падает, дети не болеют, воры не лезут.Мыть голову в этот день считалось неблагоразумным: можно «мыть благоразумие» на весь год.

22 ноября — Зима берет свое

22 ноября в народном календаре считалось, что зима наконец вступает в свои права. Если до этого холода могли быть обманчивыми, то теперь — все серьезно. Люди внимательно следили за утром: если на деревьях с первыми лучами солнца виднеется иней, значит, в ближайшие дни ударит мороз — пора доставать тулупы и утеплять окна.

Если же шел дождь — настоящий осенний дождь, даже в разгар ноября, — это считалось добрым знаком. Говорили: «Дождь на Григория — пшеница до неба». Такой дождь предвещал богатый урожай зерновых, особенно пшеницы и ржи. Земля «напивается» перед долгим сном, чтобы весной дать силу всходам. В этот день старались не ссориться, не ругаться и не брать чужое — зима «запоминает» поступки, и обиды могут вернуться холодом и голодом.

23 ноября — Хлеб да соль

23 ноября люди шли в церковь с хлебом и солью — священными символами дома и достатка. Их освящали и потом использовали как оберег. За обедом каждый съедал маленький кусочек освященного хлеба с солью. Считалось, что такая пища отгоняет злых духов, порчу и дурной глаз. Особое внимание уделяли скотине. Кормящим коровам, овцам и лошадям подмешивали крошку освященного хлеба. Верили: животные станут здоровее, спокойнее, легче перенесут стужу, а коровы не перестанут давать молоко даже в самые лютые морозы. В этот день напоминали: дом держится не на бревнах, а на вере, хлебе и соли.

24 ноября — Федор Студит (Федор Заметуха)

24 ноября по старому стилю — день святого Феодора Студита, в народе Федора Заметуха. Чтобы защитить дом, хозяйки бросали щепотку соли в каждый угол избы, особенно за печку и под лавки. Соль считалась сильнейшим оберегом от сглаза, порчи и злых духов. Вечером девушки гадали на суженого. Перед сном съедали что-нибудь соленое — огурец, квашеную капусту или кусочек хлеба с солью. Считалось, что от жажды приснится будущий муж — либо сам, либо в виде символа (лошадь, кольцо, дорога).

25 ноября — Иван Снежный

25 ноября отмечают день Ивана Снежного. Это был один из последних дней, когда можно было ездить на рынок на санях — снег уже легкий, дороги «катучие». Перед выездом старались сделать доброе дело: накормить нищих, отдать старую одежду, помочь соседу с дровами. Вещи, купленные в этот день, считались особенно прочными и счастливыми. Существовал и любовный обряд: чтобы муж был ласковым, нежным и не пил, молодая жена или невеста кормила его орехами — грецкими или лесными.

26 ноября — Иоанн Златоуст

26 ноября православные чтят память святого Иоанна Златоуста. В народе день стал семейным праздником. Семья собиралась за столом, чтобы лепить пельмени с двумя начинками — мясной и рыбной. Считалось, что тот, кто съест больше всех пельменей, будет удачлив весь следующий год.

Погоду тоже предсказывали:

снег с перерывами — к ненастью;

порывистый ветер, стихнувший к вечеру — завтра солнечно.

27 ноября — Филиппов день

27 ноября — Филиппов день, последний день перед Рождественским постом. Можно было есть мясо, молоко, яйца и сметану. В этот день угощали всех, кто приходил в дом. По погоде гадали на весну и урожай:

дождь — к богатому урожаю зерна;

снег или пасмурно — к ненастью в конце мая.

По погоде в ноябре судили о будущей зиме и урожае: например, много снега на мерзлую землю — к хорошему урожаю хлеба, а вот снег на влажную землю — к неурожаю

28 ноября — Гурьев день

28 ноября отмечали Гурьев день. Вечером люди шли в баню — пар смывал грязь, обиды и болезни. После бани не ругались, чтобы не «запачкать» чистоту.

29 ноября — Матвеев день

29 ноября — Матвеев день. Часто случалась оттепель.

Приметы:

холодный и сильный ветер — к морозам;

ясное, безоблачное небо — к скорому похолоданию.

Поведение:

нельзя надевать одежду наизнанку;

нельзя ходить из дома в одном чулке или носке — это может навести болезнь на слабого человека в доме.

30 ноября — Григорий Зимоуказатель

30 ноября — Григорий Зимоуказатель. Уже зимой характер погоды проявляется явно. В этот день устраивали народные гуляния: кувыркались в снегу, играли в снежки, валялись. Считалось, что такое «баловство» делает зиму мягче. Ночь 30 ноября считалась вещей: сны отражали будущее. Перед сном не ели тяжелого, не ссорились, молились — чтобы сон был чистым и ярким.

Чего нельзя делать в ноябре 2025

Ноябрь на Руси называли «месяцем тишины», «воротами зимы» или даже «сумерками года». В это время природа замирала, дни становились короткими, а ночи — длиннее и темнее. Люди верили: в это время граница между мирами особенно тонкая, и нечистая сила активна. Поэтому в этом месяце существовало множество запретов. Вот что строго запрещалось делать по народным приметам и сказкам:

Нельзя начинать новые дела без особой нужды. Ноябрь — время не для начала, а для завершения. Важные дела — свадьба, стройка, открытие торговли, переезд — старались закончить до ноября или отложить до Крещения (19 января). Даже сшить новую одежду «на выходе» считалось рискованным — вещь могла «не приносить счастья».

Нельзя оставлять дом без огня. Огонь в печи защищал от нечисти. Считалось, что черти и лешие ищут, где спрятаться от холода, и могут проникнуть в избу через печную трубу. Поэтому даже днем печи не давали полностью остыть, а уходя, оставляли тлеющие угли и просили соседей «подбросить дров».

Не давайте в долг — ни денег, ни хлеба, ни соли. В ожидании долга не возвращается удача. Особенно опасно давать в долг 5-го, 17-го и 29-го ноября — клиент может попасть в беду, а кредитор — лишиться достатка. Даже кусок хлеба давали только с молитвой.

Нельзя доливать воду после захода солнца. Вода считалась проводником между мирами. После захода солнца души усопших бродили по земле, и если вылить воду на порог или во двор, можно было обидеть предков или привлечь русалок, которые еще не ушли в спячку (до 20 ноября). Особенно строго это соблюдалось 8 ноября — в поминальный день.

Нельзя громко смеяться или шуметь без причины. Ноябрь — месяц скорби и размышлений. Громкий смех, особенно в доме, где кто-то болен, считался оскорблением судьбы. Особенно запрещено было смеяться 10 ноября — в день Параскевы Пятницы.

Нельзя ходить в лес без дела. Лес считался царством нечисти. Леший был злым и голодным, поэтому в лес ходили только за дровами или грибами-заготовками — и то с молитвой и солью в кармане. Собирать хворост без надобности считалось призывом к духам.

Нельзя оставлять незакрытые окна и двери. Считалось, что зимние духи — мороз, вихрь, метелица — могут зайти в дом через щель и остаться. Они портят настроение, сохраняют ссоры, «съедают тепло». Щели конопатили, ставни закрывали на засов, а на ночь дверь запирали даже в самых теплых избах.

Нельзя ругаться, ссориться или желать зла. В ноябре слова обретают силу. Проклятие, сказанное в сердцах, могло сбыться сторицей. Особенно опасно было ругаться в доме, где есть маленькие дети или больные — болезнь могла усугубиться. Поэтому даже в быту старались говорить мягко и с уважением.

Нельзя работать в церковные праздники. В ноябре много дней памяти святых: Казанская (4 ноября), Параскева (10 ноября), Михаил (21 ноября), Филипп (27 ноября) и другие. В эти дни запрещалась любая работа — от стирки до рубки дров. Исключение делали только для скота: коров доили, кур обогревали — это считалось необходимостью.